Émilie Fiorelli maman "heureuse" : tendre rencontre entre Louna et Farrell

Après une fin de grossesse très éprouvante, Émilie Fiorelli a enfin accueilli son bébé samedi 22 août 2020. La starlette est désormais la maman d'un petit garçon prénommé Farrell - et non pas Georges comme elle s'amusait à le surnommer ces derniers mois. Elle donne ainsi un petit frère à sa fille de 2 ans, Louna, qui prend son rôle d'aînée très au sérieux comme le prouve la dernière photo postée sur le compte Instagram de la maman ce mardi 25 août.

En effet, de retour chez elle après son court séjour à la maternité, Émilie Fiorelli a pu organiser les présentations entre ses deux enfants. "Trop heureuse de les voir ensemble", a-t-elle commenté sur une image de Louna, le sourire aux lèvres, en train de porter délicatement le petit Farrell. Nul doute que ces deux-là formeront un duo craquant dans les années à venir.

Mais en attendant, c'est toujours en solitaire que semble vivre ces premières fois Émilie Fiorelli, séparée de M'Baye Niang. Le footballeur est en effet toujours aux abonnés absents. Même s'il avait une bonne raison, force est de constater qu'il n'a même pas assisté à l'accouchement de la gagnante de Secret Story. "Farrell 22.08.2020. 4.200 kg. Je suis tellement heureux que mon fils soit enfin là. J'ai hâte de venir te rencontrer et te voir après mon match ce soir avec ta grande soeur. Je vous aime", a-t-il toutefois écrit sur ses réseaux sociaux.

Pourtant, au début de la grossesse d'Émilie, le couple apparaissait plus soudé que jamais. Mais la baby shower pour Farrell aurait tout gâché. C'est à ce moment-là que la jolie Marseillaise avait révélé pour la première fois qu'elle attendait un garçon, une attitude que le sportif n'aurait pas du tout appréciée. Quelques semaines plus tard, la rupture était confirmée. "Je pense que beaucoup l'ont compris. Les raisons resteront personnelles. Je ne souhaite pas m'étaler sur le sujet. Merci de ne plus me poser cette question, car je n'y répondrai plus", a depuis déclaré la jumelle de Loïc Fiorelli. Des tracas sans doute oubliés aujourd'hui grâce à son merveilleux petit bonhomme.