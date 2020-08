Emilie Fiorelli maman pour la 2e fois, le prénom très original de son fils

C'est le 18 février 2020 qu'Emilie Fiorelli avait révélé sa deuxième grossesse sur les réseaux sociaux. "C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons que Louna va devenir grande soeur cette année. Voilà la raison principale de mon absence et silence ces derniers temps. Pour tout vous dire, mes débuts de grossesse ne sont jamais faciles. (...) Je suis heureuse de pouvoir enfin vous le dire", avait-elle écrit en légende d'une photo de famille sur laquelle elle mettait en avant son baby bump. De son côté, le sportif qui évolue au poste d'attaquant au Stade Rennais avait posté : "La définition du bonheur." Et le 1er juin, Emilie Fiorelli a annoncé à travers une vidéo originale le sexe du bébé.

C'est d'ailleurs sur ce dernier point qu'une dispute aurait éclaté avec M'Baye Niang. Quelques jours après cette révélation, le sportif a posté des messages très étranges sur ses réseaux sociaux, semant le doute quant à une possible séparation avec la jeune maman. Cette dernière confirmait alors de son côté être au plus mal sans pour autant officialiser une hypothétique rupture avec M'Baye Niang : "Je traverse une période qui est assez difficile. Je n'étalerai pas les raisons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai déjà pu commettre par le passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui ne tue pas rend plus fort et je sais que je me relèverai plus forte de cette dure période". Et le 26 juillet 2020, elle a confirmé leur rupture sur Instagram. "Je pense que beaucoup l'ont compris. Les raisons resteront personnelles. Je ne souhaite pas m'étaler sur le sujet. Ce n'est pas parce que nous nous affichons en couple que l'on doit automatiquement justifier les causes d'une séparation. Merci de ne plus me poser cette question, car je n'y répondrai plus", avait-elle écrit. Une fin de grossesse plus compliquée que prévu donc pour Emilie, laquelle a tout de même retrouvé le sourire grâce à l'arrivée de son petit bonhomme dans sa vie.