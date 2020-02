Émilie Fiorelli maman : tendre moment de complicité avec sa fille Louna

Émilie Fiorelli ne pourrait pas être plus heureuse. Avec son compagnon, le footballeur M'Baye Niang, elle attend son deuxième enfant, un peu moins de deux ans après avoir donné naissance à sa fille Louna. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle annonçait cette grande nouvelle sur ses réseaux sociaux il y a quelques semaines.

Depuis, la gagnante de Secret Story 9 poursuit son train-train quotidien, c'est-à-dire qu'elle fait la promotion de produits divers et variés et assure ses autres activités d'influenceuse. Mais jeudi 27 février, la jolie blonde s'est octroyé un break en compagnie de Louna (née le 22 avril 2018). Mère et fille ont posé ensemble pour le plus grand bonheur des internautes. Et pour cause, ces derniers ont pu constater que la fillette avait bien grandi ! "Ma petite beauté. Future grande soeur d'amour", a inscrit tendrement Émilie Fiorelli en légende de sa publication. En un rien de temps, elle a reçu une vague de compliments et de messages bienveillants. "Mon dieu, vous êtes belles", "Trop belle photo", "Une beauté, ta fille", "Deux poupées", "Trop belle Louna, elle a vite grandi". D'autres encore ont estimé que la soeur jumelle de Loïc Fiorelli et Louna se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. "C'est tout toi", "Le même regard", "La ressemblance est de plus en plus évidente !" Un engouement positif qui peut lui faire plaisir, elle qui a essuyé dans le passé des commentaires désobligeants et parfois racistes au sujet de son enfant.

Sur sa plateforme sociale, Émilie Fiorelli en profite également pour donner de ses nouvelles. Et à en croire ses confidences, cette deuxième grossesse est loin d'être de tout repos. En effet, en story Instagram ou sur Snapchat, la jeune femme révèle souvent ne plus avoir d'énergie et avoir beaucoup de mal à vivre les changements d'humeur et autres petites contraintes liées à l'arrivée prochaine de bébé. Heureusement, lorsqu'il s'agit de passer du bon temps avec Louna, Émilie oublie tous ses tracas !