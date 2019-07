Émilie Fiorelli : Sa fille Louna victime de racisme, sa réponse aux "merdes"

Depuis sa participation et surtout sa victoire à Secret Story 9 en 2015, Émilie Fiorelli est passée d'anonyme à candidate de télé-réalité à succès. La gloire a ses bons comme ses mauvais côtés et la belle l'apprend au quotidien à ses dépens... Mardi 23 juillet 2019, en story sur Instagram, elle a partagé un épouvantable message raciste qu'elle a reçu.

"C'est tellement immonde le métissage. Émilie devra apprendre à sa petite plus tard que si elle n'est pas aussi belle que sa mère, c'est parce qu'elle a fait l'erreur de coucher avec un noir", a écrit un certain @matthiascardet76 sous une jolie photo mère-fille. "Voilà le genre de commentaire que je peux retrouver sous mes photos ! Quel genre de merde c'est, ça ?", s'est agacée, à juste titre, la jeune femme. Des mots inacceptables concernant la petite Louna (1 an), née des amours d'Émilie Fiorelli avec son compagnon le footballeur sénégalais M'Baye Niang.

Ce n'est pas la première fois que la belle blonde est la cible d'attaques racistes. En effet, lundi 15 juillet, la jumelle de Loïc Fiorelli révélait avoir été victime d'une agression verbale de la part de supporters algériens. "En finale [de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), NDLR] il va y avoir Algérie-Sénégal, et je suis la meuf d'un joueur de foot qui joue au Sénégal. Sachez que je suis un mouton au foot, je supporterai toujours l'équipe de mon mec, quoi qu'il en soit. Est-ce que ça vaut la peine d'insulter une famille, une femme et son mec parce qu'il joue dans l'équipe adverse ? Est-ce que c'est normal ? Où est votre éducation, votre savoir-vivre ?", avait-elle lâché, très énervée, sur Snapchat. Face aux insultes de ses agresseurs, Émilie Fiorelli qui se trouvait avec sa fille Louna a préféré "fermer [sa] gueule" et prendre sur elle pour éviter que la situation ne dégénère devant le bébé.

Quelques semaines plus tôt, l'ancienne candidate de télé-réalité avait pris la décision, avec son amoureux M'Baye Niang, d'afficher le visage de la petite Louna, jusqu'alors préservée. En juin dernier, peu après le premier anniversaire de la fillette, les internautes avaient alors pu découvrir son adorable bouille.