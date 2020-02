Emilie Fiorelli enceinte : sa fille Louna va devenir grande soeur !

La famille s'agrandit pour Emilie Fiorelli ! Moins de deux ans après avoir donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Louna qui a vu le jour le 22 avril 2018, l'ancienne candidate de télé-réalité a annoncé être une nouvelle fois enceinte. Un bonheur qu'elle accueillera bien sûr avec son compagnon de longue date, le footballeur M'Baye Niang. Sur Instagram, la soeur jumelle de Loïc a posté une adorable photo de famille pour l'occasion, où son ventre y apparaît déjà bien arrondi. "C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons que Louna va devenir grande soeur cette année", a-t-elle débuté son texte en légende.

Et de poursuivre, avec soulagement : "Voilà la raison principale de mon absence et silence ces derniers temps. Pour tout vous dire, mes débuts de grossesse ne sont jamais faciles. Je vous promets d'être beaucoup plus présente maintenant que je vais mieux et que je peux enfin dévoiler mes nouvelles formes sans me cacher. Je suis heureuse de pouvoir enfin vous le dire." De son côté, l'as du ballon rond, qui évolue au poste d'attaquant au Stade Rennais, a publié le même cliché sur son compte Instagram en commentant : "La définition du bonheur." Simple mais efficace ! Les félicitations étant de rigueur, le couple a reçu une vague de commentaires bienveillants de la part des internautes.