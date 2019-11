Emilie Fiorelli : sortie en famille avec sa "petite princesse" qui a bien grandi

C'est un beau portrait de famille que nous a offert Emilie Fiorelli ce jeudi 21 novembre 2019. La gagnante de Secret Story 9 a partagé une série de clichés sur sa page Instagram tirée de sa récente soirée au restaurant. En compagnie de son chéri footballeur Mbaye Niang et de leur fille Louna âgée de un an et demi, la jolie blonde ne pouvait pas être plus heureuse et elle l'a fait savoir. "Restau en famille. Notre petite princesse grandit si vite" a-t-elle inscrit amoureusement en légende de sa publication.

Et en effet, il est impossible de passer à côté de la bouille craquante de sa fillette qui se tient debout comme une grande. Chaudement vêtue pour contrer le froid hivernal et tétine en bouche, elle a volé la vedette de ses parents en un rien de temps. "Elle est à croquer cette petite", "Votre princesse est trop chou", "Qu'est-ce que je l'aime cette petite Louna", "Elle est d'une beauté" s'enthousiasment les fidèles admirateurs d'Emilie Fiorelli.

Des marques d'attention qui devraient certainement faire oublier à la jeune maman les commentaires désobligeants et racistes qu'elle peut recevoir de temps à autres. Des attaques auxquelles elle n'hésite jamais à répondre, et ce en public afin de mettre en lumière la bêtise de ses haters. "Vos propos racistes mettez-les vous là où je pense !!" a-t-elle encore rétorqué il y a quelques heures via sa story.

En juin dernier, Emilie Fiorelli et Mbaye Niang prenaient la décision d'afficher le visage de Louna sur leurs réseaux sociaux, jusqu'alors préservé. Depuis, en dépit des mauvaises langues, c'est elle la star incontestée sur la Toile !