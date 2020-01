Émilie Fiorelli maman et craintive : l'opportunité qu'elle a refusée pour Louna

En la voyant remporter la saison 9 de Secret Story en 2015, les téléspectateurs espéraient sans doute une longue carrière sur le petit écran pour Émilie Fiorelli. Pourtant, aussitôt sortie de la Maison des Secrets, la jolie Marseillaise s'est éloignée des caméras pour se consacrer à sa nouvelle carrière d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Entre-temps, la soeur jumelle de Loïc est également devenue maman pour la première fois d'une petite fille qu'elle a prénommée Louna. Ce bébé, Émilie l'a accueillie avec son compagnon, le footballeur professionnel M'Baye Niang.

Alors, lorsque la nouvelle émission de TFX, Mamans & Célèbres a été annoncée, nombre d'internautes ont cru au retour d'Émilie Fiorelli à la télé. Il faut dire que le programme lui correspond à merveille, elle qui comptabilise tout de même une communauté de près de 1 million d'admirateurs et qui pouponne le reste de son temps. Mais en dépit de sa notoriété et de l'offre alléchante de la chaîne, elle a renoncé à rejoindre le casting de l'émission. Sur Snapchat, elle explique son choix et révèle avoir surtout craint l'exposition de sa fille. "J'ai eu peur que ce soit trop intrusif. J'avais l'appréhension de participer à une émission sans avoir une première image." Si Mamans & Célèbres est amenée à être renouvelée pour une nouvelle saison, Émilie Fiorelli sera peut-être plus rassurée et à même d'y participer.

Pour rappel, depuis le 6 janvier dernier, les épisodes sont en diffusion. Parmi les jeunes mamans, on retrouve Émilie Nef Naf, Jesta Hillmann, Martika, Kelly Helard, Liam, Julie Ricci, Cindy, mais aussi Julia Paredes. Les jeunes femmes ouvrent les portes de leur quotidien aux téléspectateurs. Jusqu'à présent, le programme a signé des débuts prometteurs en termes d'audiences.