Liam (Mamans et célèbres), en larmes, se confie sur le handicap de sa fille

Lundi 6 janvier 2020, TFX a donné le coup d'envoi de son docu-réalité Mamans et célèbres. De nombreuses candidates de télé-réalité ont accepté de dévoiler leur quotidien de maman ou de future maman. Parmi elles, on retrouve Liam Di Benedetto, révélée dans Secret Story 10, en 2016. Très émue, la mère célibataire de 25 ans s'est confiée sur le mal qui ronge sa fille.

Dans le premier épisode, Liam a retrouvé l'une de ses amies dans un café pour lui parler de son déménagement. Elle a en effet pris la décision de quitter Saint-Tropez pour Nice, notamment afin que son bébé Joy (1 an et demi) soit mieux suivi par les médecins. La fillette a un kyste au cerveau, ce qui l'a rendue malvoyante. Si elle fait tout pour rester forte, Liam n'a pu retenir ses larmes en expliquant son quotidien à sa copine : "C'est dur parce que je vois qu'elle n'est pas comme les autres. Même pour elle, je me dis qu'elle n'a pas mérité ça, c'est un enfant. M'en occuper tous les jours au quotidien, c'est du boulot. C'est dur, ce n'est pas comme si elle marchait ou autre. Quand je vois les autres enfants, je compare beaucoup, même s'il ne faut pas que je le fasse. J'espère qu'elle fera plein de choses. J'attends qu'elle marche... Elle a 15 mois [moment du tournage, NDLR] et ne le fait toujours pas, ni de quatre pattes."

Face caméra, Liam a ensuite expliqué ne pas avoir une seconde pour elle et être tout le temps derrière Joy. "Je vis tout le temps pour ma fille", a-t-elle ajouté avant de révéler qu'elle avait un rendez-vous programmé chez l'ophtalmo. Malgré ces nombreux moments de stress, Liam vit également de nombreux instants de bonheur avec son bébé, avec qui elle vit une relation fusionnelle. Elle compte bien l'aider à surmonter son handicap et "l'aider à avoir la meilleure vie possible".

C'est en septembre 2018 que Liam a évoqué pour la première fois le handicap de Joy. "On avait fait un contrôle normal pour ma fille chez la pédiatre. Et la pédiatre a dit que ma fille ne voyait pas. Et c'est vrai que tous les gens autour de moi, mes amis, ma grand-mère, etc. ont remarqué que Joy ne voyait pas bien, elle ne suivait pas du regard", avait-elle expliqué sur Snapchat. Après plusieurs examens, dont une échographie transcrânienne et une IRM, le verdict est tombé : "Elle a un kyste de 4,5 de diamètre, c'est ça qui lui comprime la vue. Elle n'est pas aveugle mais elle ne voit pas. D'après les médecins, elle a ça depuis qu'elle est dans mon ventre et, en grandissant, il s'est agrandi aussi."