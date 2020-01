Kelly Helard : Neymar, son fils Lyam, son régime... elle se confie (EXCLU)

Du lundi au vendredi à 16h10 sur TFX, les téléspectateurs peuvent découvrir le quotidien de Kelly Helard (Les Ch'tis, Les Anges) et de son fils Lyam (4 ans) dans l'émission Mamans & Célèbres. La jeune femme de 28 ans a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com. Elle en a notamment dit plus sur sa perte de poids.

Que souhaitez-vous montrer via ce programme ?

Je veux montrer qu'on a une vie de famille comme tout le monde et que ce n'est pas parce qu'on a fait de la télé-réalité qu'on est forcément riche. Je travaille toujours, je vis dans un appartement, pas dans une maison. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent faire de la télé-réalité parce qu'ils pensent que nous sommes tous riches. Nous avons de la chance de faire des placements de produits, mais on ne vit pas que de strass et de paillettes. Je veux éduquer mon fils loin de tout ça et montrer cela à travers cette émission.

Que va-t-on voir de vous qu'on ne soupçonnait pas ?

On m'a toujours connue avec un fort caractère. On va peut-être me découvrir plus fragile, sensible, mais aussi voir que je suis une combattante, car il faut en être une pour perdre 10 kilos en trois mois !

Comment votre fils a-t-il vécu ce tournage ? Avez-vous posé des limites ?

Il a adoré. Il reste naturel devant les caméras car il ne réalise pas forcément leur présence. Au début, il ne comprenait pas trop ce qu'il se passait et il pensait que c'était un appareil photo. Ce que j'ai apprécié, c'est que la production est très respectueuse. Ils ne vont pas le filmer sous la douche ou à l'école. Et puis, par exemple, hier, Lyam était devant la télé et n'a pas compris pourquoi on le voyait pas. Il pensait qu'on l'avait zappé. Je ne savais pas comment lui expliquer qu'on voit aussi la vie d'autres mamans, que c'était chacun son tour. Du coup, j'ai appelé la production pour savoir quoi faire. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient me mettre en relation avec un psychologue qui saurait le lui expliquer. Il a tout bien vécu et je suis contente que l'on soit entourés ainsi.

Vous avez connu le statut de mère célibataire. Qu'est-ce qui a été le plus dur ?

J'avais la chance car le papa habite en face de chez moi et pouvait aller le chercher à l'école. Sans ça, ça aurait été très compliqué de gérer et mon travail et les sorties d'école. Donc je n'étais pas vraiment seule. Parfois, c'était tout de même un peu dur, car Lyam avait besoin d'une figure paternelle. Il ne m'obéit pas toujours, parfois, il obéit plus à son père. Mais la chose vraiment dure, c'était de partir seule en vacances avec le petit. Même si ma mère m'accompagnait, c'est dur de ne pas être en vacances avec l'homme qu'on aime.

Après six ans de relation, Neymar et vous avez pris la décision de rompre en août 2018. Depuis, vous vous êtes remis avec ensemble ? Comment cela s'est-il passé ?

Vous le verrez dans l'émission. On a hésité à le garder pour nous et attendre que ce soit diffusé. Mais on l'a finalement dit parce qu'on ne pouvait plus trop le cacher.

Comment a réagi votre fils à ces retrouvailles ?

Il est content mais il a des réactions qui me font rire. Des fois il dit : "Tu joues la maman, je joue le papa et papa, c'est le tonton." Bon.. cela montre qu'il veut que chacun retrouve sa place. On va y arriver.

Quel a été le déclic pour votre perte de poids ? Comment avez-vous fait pour perdre 10 kilos ?

Je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir, je ne faisais plus les boutiques car je finissais toujours par pleurer. J'ai donc décidé de m'y mettre même si ce n'était pas la première fois que j'y avais pensé. Sauf que là, le fait de prendre cet engagement et d'être filmée m'a obligée à tenir car sinon ça aurait été la honte !

Pour perdre du poids, il n'y a pas de secret. Il faut aller voir une diététicienne. Moi, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai réduit les quantités, j'ai arrêté le sel et, surtout, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. J'ai fait quatre séances par semaine d'une durée allant de quarante-cinq minutes à une heure et demi. Tout le monde peut faire du sport. Il suffit de se mettre sur le tapis de course et de marcher une heure avec un dénivelé et, déjà, on perd !

Vous allez continuer de perdre du poids ?

J'ai encore 8 kilos à perdre, c'est le plus dur. On continue !

