Kelly Helard (Les Ch'tis) amincie de 7 kilos : avant/après en photo

Kelly Helard en a fait, du chemin, depuis qu'elle a été révélée dans Les Ch'tis, en 2011. Après sa relation houleuse avec Christopher, elle a trouvé l'amour dans les bras de Neymar (La Belle et ses princes 2) en 2013. Le couple s'est marié et a eu un petit garçon qu'il a prénommé Lyam il y a trois ans. Une grossesse qui a beaucoup transformé la silhouette de la belle brune de 28 ans.

Kelly a en effet pris de nombreux kilos quand elle était enceinte : une trentaine ! Et elle a eu bien du mal à les reperdre directement. Cette situation la complexait beaucoup comme elle l'a confié à plusieurs reprises lors de diverses interviews. Mais celle qui est aujourd'hui séparée de Neymar a décidé de se reprendre en main. En 2017, après le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers, l'ancienne rivale de Tressia dans Les Ch'tis a commencé à s'affiner. Elle a même décidé de faire une liposuccion l'an dernier. Malgré quelques périodes de yo-yo, la maman de Lyam a fini par perdre beaucoup de poids, comme elle l'a prouvé en photo.

Le 24 octobre 2019, Kelly a mis en ligne un montage photo mettant en avant ses efforts. À gauche, on peut la découvrir assez pulpeuse, une photo datant de septembre dernier. Et à droite, elle est clairement plus mince, alors qu'un mois seulement sépare ces clichés. "Sport et rééquilibrage alimentaire en un mois et demi. -7 kilos, on avance...", a-t-elle écrit en légende de sa publication qui a beaucoup impressionné ses abonnés. Nul doute qu'elle continuera sur sa lancée. De quoi motiver certains de ses fans mal dans leur peau sans doute !