Jesta, son fils victime d'une allergie : "Il est devenu mou, il a vomi" (EXCLU)

Lundi 6 janvier 2020, Jesta Hillmann a fait une grande annonce sur Snapchat. Depuis plusieurs semaines, elle est passée à un allaitement mixte pour son fils Juliann (5 mois). Mais voilà, tout ne s'est pas très bien passé au départ pour son bébé qui a dû aller à l'hôpital. Elle en a dit plus à Purepeoople.com.

Son choix de passer à un allaitement mixte, l'épouse de Benoît, rencontré grâce à l'émission Koh-Lanta, n'a au départ pas voulu le communiquer à ses fans car elle le sait, l'allaitement est un sujet très polémique. Ceci étant fait et à présent qu'elle est sûre d'elle, la maman a accepté d'en parler et a annoncé que son bébé avait fait une allergie au lait de vache. Résultat, le petit Juliann et ses parents sont allés aux urgences. Elle raconte : "Des plaques rouges sont apparues sur tout le corps, il est devenu un petit peu mou et il a beaucoup vomi. On n'a pas réfléchi longtemps, on est parti tout de suite aux urgences car on a eu très peur."

Le couple que l'on retrouve tous les jours dans l'émission Mamans & Célèbres – et qui s'est déjà confié à Purepeople.com sur les débuts parfois difficiles de la parentalité – diffusée du lundi au vendredi à 16h10 sur TFX, a "tout de suite compris" que Juliann était victime de cette allergie car Benoît lui-même l'a été lorsqu'il était bébé. Comme l'a confié Jesta sur Snapchat, Benoît s'évanouissait même à chaque biberon ! Aujourd'hui, Juliann a donc un lait spécial, "ça marche bien" et il n'est pas prévu que Juliann aille voir un spécialiste. "Le médecin nous a dit d'attendre que Juliann fête son premier anniversaire pour aller voir un allergologue car Benoît n'a plu été allergique à cet âge-là. Benoît avait passé plusieurs jours à l'hôpital pour qu'il lui réintègre la protéine de lait de vache petit à petit", explique Jesta.

Inquiets au départ, Jesta et Benoît sont donc rassurés et concluent : "Ça ne nous stress pas car contrairement à l'époque de Benoît, il existe aujourd'hui plein d'alternatives pour les bébés allergiques au lait de vache. On a de la chance par rapport à ça."

On leur souhaite que l'allergie de Juliann passe donc aussi rapidement que celle de son papa !

