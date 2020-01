Jesta maman de Juliann : "Au début, c'était compliqué avec Benoît" (EXCLU)

Le 15 juillet 2019, Jesta Hillman et Benoît Assadi, anciens candidats de Koh-Lanta, sont devenus les heureux parents d'un petit Juliann (bientôt 6 mois). Comme d'autres stars de télé-réalité devenues parents, Jesta et son mari ont accepté de dévoiler leur quotidien dans l'émission Mamans & Célèbres, diffusée du lundi au vendredi à 16h10 sur TFX. À cette occasion, l'aventurière s'est livrée lors d'une interview accordée à Purepeople.com.

Que souhaitez-vous montrer via ce programme ?

On veut montrer que ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on a une certaine notoriété que l'on vit entourés de strass et de paillettes. On est comme monsieur et madame Tout-le-monde et on élève nos enfants comme tout le monde. On est très naturels sur les réseaux sociaux, mais là, on montre un peu plus notre vie privée. On va voir tout ce qu'on ne montre pas, comme quand c'est plus bruyant, criant, ou qu'il y a des pleurs car ce n'est pas ces moments-là que l'on va snapper.

Qu'est-ce que l'arrivée de Juliann a changé au niveau de votre couple ?

L'arrivée d'un bébé chamboule tout. Les deux premiers mois, il y avait pas mal de désaccords. Avec Benoît, on a mis deux mois à s'adapter à cette nouvelle vie et, à partir de deux ou trois mois, on a mieux réussi à communiquer. Mais il faut avouer qu'au début, c'était compliqué. Aujourd'hui, je suis surprise de Benoît en tant que père. C'est quelqu'un de très pudique concernant ses sentiments. Il ne savait pas s'il arriverait à dire je t'aime à son fils et je le vois être complètement accro finalement. Je suis très heureuse de voir ça.

Quelle est la chose la plus difficile, quand on devient maman ?

Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup besoin de dormir, mais c'est vrai que le manque de sommeil, c'est dur. Et comme j'allaite, ce n'est que moi qui fais les nuits, ce qui est une charge supplémentaire.

Quelle est la plus grosse bourde que vous avez commise en tant que parent ?

Une fois, j'ai voulu dégarnir le cou de Juliann car il avait des noeuds dans les cheveux et je me suis emballée avec les ciseaux. Il s'est retrouvé avec une coupe au bol vraiment bizarre. Et, en lui coupant les ongles, Benoît lui a coupé un morceau de peau. Mais plus de peur que de mal !

Quelle genre de parent êtes-vous ?

Stressée, fusionnelle... Remarque, Benoît aussi est fusionnel, car on est tous les deux à la maison avec Juliann. Benoît est plutôt le papa rigolo, joueur et moi je suis plutôt la maman stressée. Il faut que j'organise, que je sois sûre que mon bébé ne manque de rien.

Quelles sont vos limites concernant l'exposition de Juliann ?

C'est évident qu'on ne montrera jamais ses parties intimes. Et quand on fait des placements produits, on fait en sorte qu'il ne soit pas avec nous, sauf si on n'a vraiment pas le choix. En général, Benoît garde Juliann pendant que je fais le mien et vice et versa. Si Juliann pleure, il est aussi évident qu'on ne va pas prendre le téléphone pour le filmer.

Certains fans vont-il trop loin concernant votre enfant ?

Ça fait plus de trois ans qu'on a fait Koh-Lanta, donc non, on est habitué à ce que les gens viennent nous voir et ils sont très bienveillants. Après, c'est vrai que par rapport à notre fils, parfois, ça va un peu loin. On nous a par exemple demandé si on pouvait le réveiller pour prendre une photo ! Benoît s'est un peu énervé.

L'année 2019 a été chargée avec votre mariage, la naissance de Juliann, l'achat de votre maison... Qu'attendez vous de 2020 ?

Peut-être une deuxième grossesse. Je me sens prête. Quand on a notre fils, qu'on le voit évoluer et grandir, on se dit qu'on en veut encore. Les enfants, c'est clair que c'est très fatigant, mais ils nous rendent si heureux ! Benoît, je crois qu'il aimerait bien avoir une petite fille. Moi, je m'en fiche, tant que le bébé est en bonne santé, mais c'est vrai qu'un petit garçon, c'est trop chou ça reste collé à sa maman.

Du coup, vous essayez de faire un enfant ?

Non, on attend que Juliann ait 1 an quand même. J'ai envie qu'il ait des frères et des soeurs, qu'ils jouent ensemble. Je suis fille unique et je ne comprends pas pourquoi mes parents n'ont pas fait une deuxième enfant ! (rires)

Vous avez repris le sport ?

J'attends que Juliann entre à la crèche. Il ira quand il aura 7 mois. On nous l'a conseillé car il est tout le temps avec nous deux et il faut qu'il se sociabilise. Benoît à une tante qui travaille dans une maternelle et elle nous a expliqué qu'elle voyait tout de suite la différence entre les enfants qui sont allés à la crèche et ceux qui sont restés avec leurs parents. L'adaptation est plus dure à la maternelle pour ceux qui ne sont pas allés à la crèche.

