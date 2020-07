Emilie Fiorelli confirme sa rupture avec M'Baye Niang et fait une mise au point

Dimanche 26 juillet 2020, Emilie Fiorelli a organisé une session de questions/réponses avec ses fans, sur Instagram. Et, sans surprise, elle n'a pas échappé à des interrogations sur sa situation amoureuse. La gagnante de Secret Story 9 (2015) a donc fait une mise au point sur sa relation avec M'Baye Niang, le papa de sa fille Louna (2 ans) et de son futur bébé.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs allaient bon train. Il se disait que la Marseillaise de 30 ans et l'attaquant du Stade Rennais avaient rompu. Hier, Emilie Fiorelli a confirmé leur séparation. "Je pense que beaucoup l'ont compris. Les raisons resteront personnelles. Je ne souhaite pas m'étaler sur le sujet. Ce n'est pas parce que nous nous affichons en couple que l'on doit automatiquement justifier les causes d'une séparation. Merci de ne plus me poser cette question, car je n'y répondrai plus", a écrit la jumelle de Loïc Fiorelli en story. Une bien triste nouvelle, surtout quand on sait que la belle blonde de 30 ans est actuellement enceinte de leur deuxième enfant et qu'ils ont déjà une petite fille ensemble.

Une deuxième rupture pour Emilie Fiorelli et M'Baye Niang

C'est en juin dernier, après qu'Emilie Fiorelli a dévoilé le sexe de leur bébé, qu'une rumeur de rupture a surgi. Il s'est alors dit que le footballeur professionnel de 25 ans n'aurait pas supporté que l'ancienne candidate de télé-réalité révèle sur les réseaux sociaux qu'ils attendaient un petit garçon. Discrète au départ, l'ex- habitante de la Maison des Secrets avait posté le 22 juin dernier : "Bonjour à tous, depuis plus d'une semaine, je me suis absentée des réseaux. J'avais besoin de me couper de tout. Je traverse une période qui est assez difficile. Je n'étalerai pas les raisons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai déjà pu commettre par le passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui ne tue pas rend plus fort et je sais que je me relèverai plus forte de cette dure période." De quoi alimenter encore plus les spéculations et les ragots. Et le fait que M'Baye Niang n'était pas présent au dernier anniversaire de la jeune femme a davantage mis la puce à l'oreille des fans de l'ancien couple.

Reste à savoir si cette rupture est définitive, car ce n'est pas la première fois qu'Emilie Fiorelli et le sportif se séparent. En juillet 2018, la divine blonde avait révélé que M'Baye et elle avaient pris des chemins différents. A l'époque, elle n'avait pas non plus souhaité dévoiler les raisons de leur séparation.

Emilie et M'Baye Niang s'étaient rencontrés peu de temps après la participation de la maman de Louna à Secret Story.