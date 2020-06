Emilie Fiorelli enceinte : le sexe du bébé dévoilé de façon originale

Emilie Fiorelli et M'Baye Niang ont profité de ce lundi de Pentecôte pour faire une grande annonce à leurs fans, sur Instagram. La gagnante de Secret Story 9 est enceinte de leur deuxième enfant. Et ce 1er juin 2020, les internautes ont découvert le sexe du bébé.

L'ancienne candidate de télé-réalité et l'attaquant au Stade rennais FC ont souhaité officialiser la nouvelle d'une façon originale. Sur la vidéo dévoilée, on peut découvrir Emilie Fiorelli, avec sa fille Louna (2 ans) dans les bras, jeter un petit ballon de foot à M'Baye Niang, devant une cage de foot ornée de ballons roses et bleus. Au moment où le sportif tape dans la balle, une fumée bleu apparaît. On comprend donc que les tourtereaux attendent un petit garçon.

Fous de joie après avoir découvert la nouvelle, le couple s'est enlacé avant d'échanger un tendre baiser. Une adorable vidéo qui a conquis leurs fans. Ces derniers n'ont pas tardé à les féliciter.