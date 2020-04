Émilie Fiorelli enceinte : comment M'Baye Niang l'a su avant elle

Émilie Fiorelli et M'Baye Niang ont annoncé une merveilleuse nouvelle le 18 février 2020. La gagnante de Secret Story 9 est enceinte de son deuxième enfant. Et, à l'occasion d'un questions-réponses réalisé sur Instagram, le 14 avril 2020, elle a dévoilé comment elle avait découvert la bonne nouvelle, grâce à son compagnon.

Émilie Fiorelli n'a même pas eu le temps d'annoncer la bonne nouvelle au joueur de football qui évolue au poste d'attaquant au Stade rennais FC. "Pas vraiment eu besoin de l'annoncer, il a compris. Au début, j'étais un peu énervée. Il m'a d'ailleurs mis la puce à l'oreille, du coup, j'ai vérifié et voilà", a-t-elle écrit. Si elle est heureuse d'accueillir prochainement un deuxième bébé, la jumelle de Loïc Fiorelli n'a pas caché qu'elle ne vivait pas vraiment bien ses grossesses. "Je me sens plus épanouie pendant cette deuxième grossesse, car je ne stresse pas vu que je sais ce que c'est d'avoir un bébé grâce à ma Louna. Je me sens par contre toujours aussi moche enceinte. Je déteste me sentir lourde et ballonnée. Et enceinte, c'est un peu le cas tous les jours", a-t-elle admis auprès de ses abonnés. Quand on lui a demandé qui de N'Baye ou elle souhaitait le plus avoir un autre bébé, elle a donc répondu sans surprise que c'était sa moitié : "J'ai tellement détesté être enceinte que je n'étais pas prête à en avoir un deuxième de suite."

Comme tous les parents qui s'apprêtent à accueillir un autre enfant, Émilie Fiorelli tente de préparer le mieux possible Louna (1 an et demi) à cette arrivée : "Je lui dis qu'elle va être grande soeur. Chaque jour je lui demande où est le bébé et elle vient me toucher le ventre. Parfois, elle vient seule et me touche elle-même le ventre. Et elle dit : 'bébé.'" On imagine qu'elle a autant hâte que son papa et sa maman de découvrir son petit frère ou sa petite soeur.