Emilie Fiorelli seule pour ses 30 ans : rupture confirmée avec M'Baye Niang ?

Bientôt maman d'un petit garçon (issu de sa relation avec M'Baye Niang), Emilie a prévenu que son accouchement pourrait bientôt être déclenché pour sa santé et celle du bébé. "Il se peut que je sois déclenchée avant l'heure parce que le bébé est très gros. Il est estimé à plus de 4 kilos, ce qui fait que ça peut être légèrement douloureux pour moi. Pour ne pas prendre de risques de son côté comme du mien, peut-être que je serai déclenchée avant", révélait-elle sur son compte Instagram.

La polygamie ne fait pas partie de ma vie

L'ancienne figure de télé-réalité est apparemment séparée du footballeur, ce qui ne serait pas leur première rupture. Le couple avait en effet déjà rompu après la naissance de Louna. Pour expliquer cette séparation, Emilie avait indiqué à ses fans : "L'alcool, les milieux malsains, la polygamie ne font pas partie de ma vie et de mes goûts. Ce n'est pas dans ce système que je souhaite m'épanouir et élever Louna. Sans compter le manque de respect, dans tous les sens du terme, qu'il a pu avoir à mon égard !" Finalement, le couple s'était rabiboché quelques mois plus tard.

Les gens qui font du cinéma...

Cette seconde séparation intervient alors qu'Emilie est enceinte et serait aurait été initiée par M'Baye, qui n'aurait pas supporté que sa compagne dévoile le sexe de leur futur bébé. En story Instagram, il avait d'ailleurs écrit : "Les gens qui font du cinéma sur les réseaux mdr, alors que leur vie, c'est de la m*rde ! PS : Les filles qui révèlent le sexe de leur enfant avant l'accouchement." Des propos d'une très grande classe, apparemment dirigés contre la maman de Louna.

Je me relèverai plus forte

Des déclarations auxquelles Emilie n'avait pas souhaité répondre, la jeune femme préférant alors prendre ses distances avec les réseaux sociaux. Finalement, le 22 juin dernier, elle avait posté un long message rassurant à l'attention de ses fans. "Bonjour à tous, depuis plus d'une semaine, je me suis absentée des réseaux. J'avais besoin de me couper de tout. Je traverse une période qui est assez difficile. Je n'étalerai pas les raisons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai déjà pu commettre par le passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui ne tue pas rend plus fort et je sais que je me relèverai plus forte de cette dure période", avait-elle écrit, visiblement peinée mais déterminée à surmonter cette nouvelle rupture. Alors, une réconciliation est-elle encore possible avec M'Baye Niang ?