Émilie Fiorelli enceinte : un accouchement avant terme à prévoir

Émilie Fiorelli attend un grand bonheur. En août prochain, la gagnante de Secret Story 9 (2015) deviendra maman pour la deuxième fois. M'Baye Niang et elle vont avoir un petit garçon. Et on imagine que la future maman a hâte d'accoucher.

Ce jeudi 2 juillet 2020, sur Snapchat, Émilie Fiorelli a fait de nouvelles confidences sur sa grossesse. Ses abonnés ont donc appris qu'elle en était à son huitième mois et qu'elle était "épuisée". Il faut dire qu'elle doit s'occuper de sa fille Louna (2 ans) et peut donc moins se reposer que lors de sa première grossesse. La jumelle de Loïc Fiorelli a également eu plus de rendez-vous médicaux : "J'ai fait pas mal d'examens ces derniers temps. C'est parce qu'il y avait un petit souci, mais tout va mieux."

Pour l'heure, Émilie Fiorelli ne sait pas encore si elle pourra mener cette grossesse jusqu'au terme prévu. Il se peut qu'elle soit déclenchée prochainement pour son bien et celui du bébé. "Par contre, il se peut que je sois déclenchée avant l'heure parce que le bébé est très gros. Il est estimé à plus de 4 kilos, ce qui fait que ça peut être légèrement douloureux pour moi. Pour ne pas prendre de risques de son côté comme du mien, peut-être que je serai déclenchée avant. On verra bien", a-t-elle révélé à ses fans. Malgré tout, la belle Marseillaise de 30 ans ne semblait pas stressée.

Émilie Fiorelli et M'Baye Niang, la rupture ?

C'est le 1er juin dernier qu'Émilie Fiorelli a annoncé qu'elle attendait un petit garçon. L'ancienne candidate de télé-réalité avait fait cette annonce d'une façon originale. Sur la vidéo dévoilée, on pouvait découvrir Émilie avec sa fille Louna dans les bras, jeter un petit ballon de foot à M'Baye Niang, devant une cage de foot ornée de ballons roses et bleus. Au moment où le sportif tapait dans la balle, une fumée bleue apparaissait.

Depuis, les tourtereaux (?) ne sont plus apparus ensemble. Selon les rumeurs, Émilie Fiorelli et l'attaquant au Stade rennais FC ne seraient plus en couple. Le jeune homme n'aurait pas apprécié que sa moitié révèle le sexe de leur futur bébé, un petit garçon, sur ses réseaux sociaux. Discrète au départ, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets avait posté le 22 juin dernier : "Bonjour à tous, depuis plus d'une semaine, je me suis absentée des réseaux. J'avais besoin de me couper de tout. Je traverse une période qui est assez difficile. Je n'étalerai pas les raisons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai déjà pu commettre par le passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui ne tue pas rend plus fort et je sais que je me relèverai plus forte de cette dure période."