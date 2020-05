Émilie Fiorelli enceinte : gros plan sur son ventre qui a bien poussé

Si elle est comblée par l'arrivée prochaine de son deuxième enfant, la jumelle de Loïc Fiorelli n'a jamais nié qu'elle ne vivait pas bien ses grossesses. "Je me sens plus épanouie pendant cette deuxième grossesse, car je ne stresse pas vu que je sais ce que c'est d'avoir un bébé grâce à ma Louna. Je me sens par contre toujours aussi moche enceinte. Je déteste me sentir lourde et ballonnée. Et enceinte, c'est un peu le cas tous les jours", confiait-elle auprès de ses abonnés le 15 avril dernier. Un moindre mal qu'elle oubliera très vite une fois son bébé dans les bras.