Émilie Fiorelli et M'Baye Niang, la rupture ? Une vidéo sur leur bébé en cause

Entre Émilie Fiorelli et M'Baye Niang, tout n'a pas toujours été rose. Depuis qu'ils se sont rencontrés, les deux jeunes gens ont essuyé quelques ruptures et la naissance de leur premier enfant, une petite fille prénommée Louna (2 ans), n'aura pas toujours réussi à arranger leurs affaires. Pourtant, l'ancienne gagnante de Secret Story et son chéri de footballeur semblaient avoir enfin trouvé le bon équilibre ces derniers temps et apparaissaient plus unis que jamais sur les réseaux sociaux. Un bonheur retrouvé qui s'est concrétisé par l'annonce de l'arrivée prochaine de leur deuxième bébé. Les internautes étaient alors ravis de constater que la petite famille s'agrandissait tout doucement. Quelle n'a donc pas été leur surprise lorsque M'Baye Niang s'est emparé de son compte Instagram en début de semaine pour y publier des messages troublants.

En effet, très énigmatique, l'attaquant de 25 ans a laissé entendre qu'il s'était soudainement éloigné de sa moitié. Tout a commencé avec le partage d'une photo de sa fille aînée, paisiblement endormie, sur laquelle il écrit : "Ton père t'aime ! La vie est comme ça, ma fille !!!" L'as du ballon rond ne s'est pas arrêté là, il a poursuivi en livrant ce qui ressemble à un premier élément de réponse à sa présumée brouille avec Émilie Fiorelli. "Les gens qui font du cinéma sur les réseaux mdr, alors que leur vie, c'est de la m*rde ! PS : Les filles qui révèlent le sexe de leur enfant avant l'accouchement", a-t-on pu lire via sa story. S'agirait-il d'un pied de nez direct à la jolie blonde, qui a effectivement dévoilé le 1er juin dernier qu'ils attendaient un petit garçon ? On peut en tout cas imaginer qu'une dispute a éclaté entre les jeunes parents après cette publication qui n'aurait pas été décidée à l'unanimité. Pourtant, on se souvient que, pour l'arrivée de Louna, Émilie Fiorelli avait déjà révélé le sexe du bébé sans provoquer de tensions dans son couple...

Histoire d'en rajouter une couche, M'Baye Niang conclut par un message toujours plus mystérieux. "Enfin seul et libre comme l'air. (...) Ne culpabilise pas de mettre tes rêves et tes objectifs en priorité, de devoir sacrifier certaines relations ou certaines choses de ta vie. Ne culpabilise pas, car tu écoutes ton instinct. Pour l'heure, Émilie Fiorelli n'a pas réagi à ces commentaires fâcheux. La jeune femme se fait d'ailleurs plutôt discrète sur la Toile depuis le début du mois, se passant même volontiers de poursuivre ses activités d'influenceuse... Cette fin de grossesse s'annonce éprouvante.