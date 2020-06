Émilie Fiorelli et M'Baye Niang, la rupture ? Message inquiétant...

Que se passe-t-il entre Émilie Fiorelli et M'Baye Niang ? Alors qu'ils attendent leur deuxième enfant ensemble, deux ans après la naissance de leur fille Louna, les jeunes parents pourraient bien s'être séparés. C'est le footballeur lui-même qui a commencé à semer le doute en postant plusieurs messages mystérieux relatant une brouille avec la gagnante de Secret Story. L'as du ballon rond n'aurait pas apprécié que sa moitié révèle le sexe de leur futur bébé, un petit garçon, sur ses réseaux sociaux, les poussant ainsi à la rupture. "Les gens qui font du cinéma sur les réseaux mdr, alors que leur vie, c'est de la m*rde ! PS : Les filles qui révèlent le sexe de leur enfant avant l'accouchement", écrivait-il, amer, le 16 juin dernier.

Émilie Fiorelli n'avait alors pas réagi à ces sous-entendus, préférant à la place prendre du recul vis-à-vis des réseaux sociaux. Son silence a inquiété bon nombre de ses abonnés, qui lui envoient de multiples messages au quotidien. Pour les rassurer, la belle blonde a finalement pris la parole sur Instagram ce lundi 22 juin 2020. À travers un bref texte, elle confirme être actuellement au plus mal, sans pour autant officialiser une hypothétique rupture avec M'Baye Niang : "Bonjour à tous, depuis plus d'une semaine, je me suis absentée des réseaux. J'avais besoin de me couper de tout. Je traverse une période qui est assez difficile. Je n'étalerai pas les raisons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai déjà pu commettre par le passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui ne tue pas rend plus fort et je sais que je me relèverai plus forte de cette dure période."

On peut comprendre qu'Émilie veuille prendre des précautions concernant une éventuelle annonce de séparation et pour cause, après la naissance de son aînée, elle s'était déjà retrouvée célibataire quelque temps, assurant qu'aucun retour de flamme ne serait possible avec M'Baye Niang. Finalement, les tourtereaux s'étaient tout de même retrouvés. La soeur jumelle de Loïc Fiorelli conclut en remerciant sa communauté pour son soutien, car elle l'aide à se sentir "sincèrement aimée". Affaire à suivre...