Émilie Fiorelli enceinte : sa fille aux urgences et contractions précoces

Émilie Fiorelli est au bout du rouleau. La candidate de Secret Story en 2015, qui est enceinte de son deuxième enfant avec le footballeur M'Baye Niang, a vécu un mauvais, très mauvais week-end. Elle a fini aux urgences pour sa fille aînée et a cru qu'elle allait accoucher !

Sur Snapchat, au milieu de la nuit, elle a posté une vidéo d'elle où elle apparaissait franchement fatiguée et, à l'écouter, il y a de quoi. La jolie blonde qui a fêté il y a peu ses 30 ans avec son frère jumeau Loïc (mais sans son compagnon) a raconté avoir eu beaucoup de contractions. "J'en ai eu de 2h du matin, à 4h30 du matin. Elles étaient fortes et je me suis dit 'c'est pas possible, c'est l'heure d'aller à la maternité, déjà ?' J'ai attendu que ça passe et c'est passé", a-t-elle raconté. Émilie Fiorelli s'est donc fait une grosse frayeur. Elle est actuellement enceinte de huit mois et comme elle l'a raconté il y a quelques jours, elle pourrait bien accoucher avant terme puisque son bébé fait plus de 4 kilos.

Selon la jeune femme, si elle a eu de violentes contractions, c'est à cause d'un événement stressant qu'elle a vécu quelques heures plus tôt. C'est sa fille Louna (2 ans) qui l'avait inquiétée. "Je pense que c'est dû [les contractions, NDLR] à la fatigue et à la contrariété. Non, plutôt à l'affolement que j'ai eu en fin de journée. Louna a eu très mal au ventre, elle n'arrivait pas à faire caca depuis deux ou trois jours et, du coup, elle a eu un bouchon. C'était impossible de lui sortir. J'ai dû aller aux urgences et j'avais trop peur, car elle avait mal. Je pense que c'est tout ça qui fait que, cette nuit, j'ai passé une très mauvaise nuit", a-t-elle poursuivi. Et pour ne rien arranger, Émilie Fiorelli est malade, elle a attrapé le rhume de sa fille et a mal à la gorge.

Une fois encore, dans ces stories, jamais le père de Louna n'est évoqué. Voilà plusieurs semaines que des rumeurs de rupture vont bon train entre elle et l'attaquant au Stade rennais FC. Espérons que le duo se reformera après la naissance du bébé.