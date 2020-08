Emilie Fiorelli éprouvée par sa grossesse : vomissements et visite aux urgences

C'est peu dire qu'Emilie Fiorelli a hâte de donner naissance à son fils. Enceinte de bientôt neuf mois, son accouchement ne devrait plus tarder mais pour la Marseillaise de 30 ans, le temps se fait très long. Et pour cause, elle a toujours confié ne pas aimer être enceinte, d'autant plus que le bébé qu'elle porte ne lui facilite pas la tâche.

En effet, Emilie Fiorelli a pris la parole lundi 17 août 2020 pour partager sa grosse difficulté à traverser la dernière ligne droite. "Je suis morte, je vous dis la vérité, je n'y arrive plus. Je ne dors plus la nuit. Dès deux heures du matin, mon corps se réveille, jusqu'à cinq heures, six heures. Je n'arrive pas à me rendormir. Je suis éclatée clairement." Pire encore, la soeur jumelle de Loïc Fiorelli est sujette à de fortes nausées, ce qui l'a poussé à se rendre à l'hôpital. "En plus j'ai sans arrêt envie de vomir... J'ai reçu vos messages je n'ai aucun problème. Je suis allée justement aux urgences de la maternité, tout va très bien. C'est juste que c'est la fin de la grossesse. Le taux d'hormones qui est un peu élevé, la chaleur, l'estomac qui est quand même écrasé... Donc du coup voilà... Mais ce n'est pas grave c'est la fin. Il faut que j'arrive à la fin du mois et c'est la fin !"

Pour ne rien arranger à ses affaires, Emilie Fiorelli doit terminer sa grossesse en célibataire. Elle s'est séparée du père de sa fille aînée Louna (2 ans) et du bébé qu'elle porte, le footballeur M'Baye Niang. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs couraient que le couple ne s'entendait plus. L'ancienne gagnante de Secret Story d'abord discrète sur le sujet avait fini par timidement confirmer sa rupture avec l'attaquant du Stade Rennais. "Je pense que beaucoup l'ont compris. Les raisons resteront personnelles. Je ne souhaite pas m'étaler sur le sujet. Ce n'est pas parce que nous nous affichons en couple que l'on doit automatiquement justifier les causes d'une séparation. Merci de ne plus me poser cette question, car je n'y répondrai plus", avait-elle écrit.

Reste à savoir si cette rupture est définitive, car Emilie et M'Baye se sont déjà séparés dans le passé avant de mieux se retrouver.