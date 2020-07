Émilie Fiorelli enceinte et en souffrance : "Ce n'est pas évident..."

Émilie Fiorelli a inquiété ses abonnés. Ces derniers jours, la gagnante de Secret Story 9 (2015) n'était pas présente sur les réseaux sociaux. Ses fans pensaient donc qu'elle avait accouché ou qu'il lui était arrivé quelque chose. Le 29 juillet 2020, la jeune femme de 30 ans a pris la parole sur Snapchat pour donner de ses nouvelles.

Le terme de la jumelle de Loïc Fiorelli est prévu pour fin août. C'est donc la dernière ligne droite pour la Marseillaise qui est déjà l'heureuse maman d'une petite Louna (2 ans, née de ses anciennes amours avec M'Baye Niang). Et quelle ligne droite ! Émilie n'est en effet pas au top de sa forme et ne l'a pas caché. "J'ai une tête de déterrée. Je ne dors plus ! C'est officiel, la nuit je dors très mal, je ne sais plus comment me positionner, il fait trop chaud, je suis pleine de contractions. Je pense qu'il fait chaud pour tout le monde, mais quand on est à son dernier mois de grossesse, ce n'est pas évident", a tout d'abord expliqué la belle blonde.

Émilie Fiorelli a ensuite précisé qu'elle venait d'avoir rendez-vous avec son gynécologue et qu'elle pourrait donner naissance à son fils plus tôt que prévu : "C'était l'échographie pour estimer le poids final du bébé, depuis le départ on me dit qu'il est au-dessus de la moyenne, qu'il fait partie des gros bébés. J'ai un bébé qui est estimé à peu près à 4,2 kilos ou 4,3 kilos à terme. C'est plutôt pas mal. On va voir si je peux être déclenchée avant. Chaque semaine j'ai des monitorings, j'ai des rendez-vous. On attend de voir comment est-ce qu'on va procéder, s'il y a moyen de déclencher un peu avant. Parce qu'entre les contractions et le poids du bébé... On va voir."

La fin de grossesse d'Émilie Fiorelli est donc loin d'être idyllique. Comme si cela ne suffisait pas, elle a deux petites frayeurs. Elle avait dû se rendre aux urgences le week-end du 11 juillet et le 23 juillet pour Louna à cause d'un bouchon et d'une chute. Comme si cela ne suffisait pas, elle s'est séparée de M'Baye Niang pour des raisons que l'on ignore.