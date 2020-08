Emilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang : elle évoque son accouchement en solo

C'est une fin de grossesse peu idéale qu'a vécu Emilie Fiorelli. Le 22 août dernier, elle donnait naissance à son deuxième enfant, Farrell, deux ans après l'arrivée de son aînée Louna. Un moment fort en émotion qu'elle a dû vivre sans le père de ses enfants, M'Baye Niang. Et pour cause, ce dernier était retenu par ses obligations de footballeur à Lille. "Farrell 22.08.2020. 4.200 kg. Je suis tellement heureux que mon fils soit enfin là. J'ai hâte de venir te rencontrer et te voir après mon match ce soir avec ta grande soeur. Je vous aime", écrivait-il sur Instagram.

Bien que justifiée, cette absence a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et pour cause, elle ne fait que confirmer un peu plus la rupture entre M'Baye Niang et Emilie Fiorelli. Harcelée de messages, l'ancienne gagnante de Secret Story a décidé de se confier à ce sujet sur Snapchat, samedi 29 août 2020. "Je précise comme ça c'est fait, ça m'a pris dans la soirée donc je suis allée aux urgences. Vu que c'était en pleine nuit, j'ai prévenu M'Baye bien évidemment mais il n'y avait pas d'avion de disponible. Et les avions privés, il n'y avait pas de pilote de disponible avant le matin. Et après c'était trop tard, le bébé était sorti donc je lui ai dit 'écoute je t'envoies la vidéo et puis tu viens tranquillement après ton match'. Voilà ! Comme ça, ça répondra à certaines questions 'Mais pourquoi il n'était pas là, pourquoi il est venu après son match, le foot ça passe avant...' Non ! À moins qu'il ait son propre avion et qu'il puisse le conduire... Voilà !"

En plus d'évoquer sa relation avec l'as du ballon rond, Emilie Fiorelli a brièvement fait le point sur son nouveau quotidien de maman de deux enfants. "Ça y est mon bébé a déjà une semaine. Je n'ai pas trop de fatigue, mais j'ai peur d'avoir le contrecoup comme j'arrête jamais avec Louna, lui... Sinon au bout d'une semaine, je me suis pesée et j'ai perdu treize kilos. Je suis pas du tout au régime mais ça dégonfle, ça se remet en place au fur et à mesure. Donc je suis contente. Je vais essayer de prendre le temps de me poser pour vous raconter l'accouchement, mais je ne rentre pas dans les détails. Pour moi c'est intime, c'est à moi, ça ne regarde pas tout le monde", a-t-elle prévenu.