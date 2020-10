M'Baye Niang : L'agent du footballeur entendu dans une enquête pour meurtre

Dans son enquête, la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne a découvert que Sophiane Hamli s'était rapproché d'un agent de joueurs de football, Jonathan Chiche. L'homme compte M'Baye Niang, attaquant du Stade Rennais et de l'équipe nationale du Sénégal, parmi ses clients. Il a été auditionné comme témoin par des agents de la brigade criminelle le 7 mai 2019.

Aux policiers, Jonathan Chiche a révélé avoir rencontré Sophiane Hamli pour la première fois en juillet 2018, au cours d'un dîner chez son grand frère, Cyril (lui aussi a été placé en garde à vue et entendu, au mois de mai 2019). "Sophiane était devenu un ami. On se voyait souvent. Pour autant, nous n'avons passé qu'une seule soirée ensemble", avait-il précisé, avant de s'épancher sur leur relation. "Sophiane voulait travailler dans le foot, il aspirait à avoir une vie normale. Je lui ai donc expliqué les contours de mon métier, comme je le fais avec beaucoup de gens, les ficelles. Sophiane connaissait beaucoup de monde, donc c'était facile pour lui de créer des liens, a expliqué Jonathan Chiche lors de son audition. On avait évoqué ensemble la possibilité que Sophiane travaille pour nous en tant qu'intermédiaire. De cette façon, il aurait joué l'intermédiaire, soit entre des joueurs et nous, soit entre des clubs et nous. C'était une forme de mise en relation avec des gens qui pouvaient nous aider à trouver de nouveaux joueurs." Le meurtre de ce dernier a coupé court à ses projets de représentation.

Pour les enquêteurs de la brigade criminelle, Sophiane Hamli avait une fonction d'"homme de main" pour Jonathan Chiche et son associé, Grégory Gélabert, avec qui il a fondé l'agence Team Eleven. Le défunt serait intervenu dans un différend entre Jonathan Chiche et Grégory Gélabert et deux autres intermédiaires, pour le non-versement d'une commission de 1,8 million d'euros suite au transfert d'un autre joueur, Didier Ndong. Jonathan Chiche a nié fermement lors de son audition.