Adil Rami - Ses regrets avec son ex Sidonie Biémont : "J'ai fait n'importe quoi"

La vie privée des stars fascine leurs nombreux fans. Adil Rami lève le voile sur la sienne dans son livre, Autopsie. Le footballeur y exprime ses regrets sur son histoire d'amour avec Sidonie Biémont : "Je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi. Je m'en veux d'avoir été si minable."

Un jour, si elle le veut encore, je serai peut-être à sa hauteur

Autopsie sort ce jeudi 15 octobre 2020. Son auteur, Adil Rami, raconte son début de carrière et ses déboires extrasportifs. Il revient également sur sa relation gâchée avec Sidonie Biémont, la mère de ses deux enfants, Zayn et Madi (4 ans). Le footballeur champion du monde 2018 avec l'équipe de France a des regrets et espère, un jour, pouvoir se rattraper : "Je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi. Je m'en veux d'avoir été si minable. Mon repère, ma conseillère, ma confidente irremplaçable, celle qui croit en moi, en nous quatre. Il ne s'agit pas de la reconquérir, mais un jour, si elle le veut encore, je serai peut-être à sa hauteur."

Par "n'importe quoi", Adil Rami entend ses liaisons et son absence à la naissance de leurs jumeaux. "Elle a tout fait et si je n'ai pas totalement rempli mon rôle de père, j'ai tenu à ce qu'ils ne manquent de rien sur le plan matériel. Quand on m'a demandé les prénoms des enfants à l'hôpital après l'accouchement, je ne savais pas quoi dire. Je ne connaissais même pas les prénoms, car je ne l'écoutais pas, je préférais jouer à la console. Je n'étais pas prêt et j'ai eu peur", a avoué l'athlète au Figaro. Dans Autopsie, il révèle également que Sidonie Biémont et lui se voyaient secrètement avec leurs fils, pendant sa relation avec Pamela Anderson.

"Quand on évoque le sujet 'Sidonie' ensemble, elle perd tout discernement. Elle la craint (...) Sidonie est brillante, mais elle ne veut en aucun cas que nos deux fils croisent Pamela", écrit Adil Rami dans son autobiographie. L'ex-héroïne d'Alerte à Malibu et lui se sont séparés au cours de l'été 2019. Pamela Anderson l'a publiquement accusé de violences domestiques et d'avoir mené une double vie.

