Adil Rami - Père absent à la naissance de ses jumeaux : "Je préférais jouer à la console"

La passion, l'argent, la célébrité... La vie de footballeur star présente des avantages alléchants. Adil Rami en dévoile aussi les risques dans son livre, intitulé Autopsie. Le champion du monde avec l'équipe de France s'est entretenu avec Le Figaro au sujet de l'ouvrage et il a évoqué ses deux enfants. Il révèle notamment : "Quand on m'a demandé les prénoms des enfants à l'hôpital après l'accouchement, je ne savais pas quoi dire."

Autopsie (aux éditions Hugo Sport) sort en librairies ce jeudi 15 octobre 2020. Son auteur, Adil Rami, y retrace sa vie de footballeur, de ses débuts au LOSC à ses rapports à Didier Deschamps, son dernier sélectionneur en équipe de France. L'ancien défenseur de l'OM parle également de sa vie privée et de sa famille. Dans un entretien au Figaro, il explique par exemple ne pas avoir pris la mesure de la naissance de ses jumeaux, Zayn et Madi, en septembre 2016. Leur maman, Sidonie Biémont, n'a bénéficié que de son soutien financier.

"Je suis grand, costaud, un compétiteur sur le terrain, mais je reste un vrai enfant dans ma tête. Je ne me rendais pas compte que l'arrivée de nos jumeaux changerait autant ma vie. Mon ex-compagne, Sidonie, la mère de mes enfants, s'est occupée de tout et je lui en serai éternellement reconnaissant, raconte Adil Rami au quotidien. Elle a tout fait et si je n'ai pas totalement rempli mon rôle de père, j'ai tenu à ce qu'ils ne manquent de rien sur le plan matériel. Quand on m'a demandé les prénoms des enfants à l'hôpital après l'accouchement, je ne savais pas quoi dire. Je ne connaissais même pas les prénoms, car je ne l'écoutais pas, je préférais jouer à la console. Je n'étais pas prêt et j'ai eu peur. Aujourd'hui, j'assume mon rôle, j'adore mes gosses, j'ai pris de la maturité."

La petite famille s'est récemment reformée, le temps d'une balade dans un parc à Paris, le 30 mai 2020.