Adil Rami : Il retrouve son ex Sidonie Biémont et ses enfants à Istanbul

Le 27 octobre 2019, Adil Rami a publié plusieurs photographies de famille avec ses fils Zayn et Madi (3 ans) et son ex Sidonie Biémont. Un retour de flamme ? Non, la mère de ses fils est venue le voir en Turquie pour qu'il puisse passer du temps avec ses enfants. L'ancien joueur de l'OM évolue désormais dans le club turc de Fenerbahçe depuis août 2019. Heureux, Adil a partagé de nombreux clichés de ses fils vêtus des maillots de sa nouvelle équipe. Des supporters chers au coeur du sportif qui partage ses tendres instants en famille sur Instagram. En légende, il écrit simplement : "Amour.