Pamela Anderson séparée d'Adil Rami : sourire retrouvé auprès de ses fils

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions de fans. Ceux de Pamela Anderson et son ex Adil Rami ont découvert avec stupeur les dessous de leur relation. L'actrice et activiste au coeur brisé se console en compagnie ses fils de 23 et 21 ans, avec qui elle a été aperçue cette semaine...

Pamela Anderson était de sortie ce mercredi 14 août 2019 à Los Angeles, où elle est retournée vivre après sa rupture explosive. L'ex-héroïne de la série Alerte à Malibu s'est rendue au restaurant Giorgio Baldi, à Santa Monica. Ses deux garçons, Brandon et Dylan (nés de son mariage à Tommy Lee) y ont dîné avec elle. L'aîné a quitté l'établissement à bord d'une Porsche blanche et en charmante compagnie.

Craquante dans une petite robe noire, Pamela Anderson a adressé un sourire timide aux photographes à l'issue de son dîner de famille. En début d'été, l'icône de 52 ans et le footballeur français de 33 ans Adil Rami, se sont séparés. Pamela a officialisé cette rupture le 25 juin 2019 sur Instagram, en y publiant une photo de l'ancien couple prise lors des Trophées UNFP (la cérémonie s'était tenue le 19 mai dernier). En légende, elle révélait que le défenseur, licencié depuis pour faute grave par l'Olympique de Marseille lui avait été infidèle depuis le début de leur romance. Il voyait toujours son ex-compagne, Sidonie Biémont, avec qui il est parent de jumeaux, Zayn et Madi (3 ans le mois prochain).

Également accusé d'avoir été violent par Pamela Anderson, Rami était sorti de son silence et avait nié en bloc. Malgré le scandale, l'athlète fait bonne figure. Il a assisté, le 8 août 2019, à la soirée anniversaire d'un hôtel de Saint-Tropez.