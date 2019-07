Adil Rami séparé de Pamela Anderson : cette photo de son ex et leurs jumeaux...

Difficile de savoir où en est sportivement et personnellement Adil Rami. Si le footballeur français et champion du monde 33 ans s'affiche presque tous les jours en train de s'entraîner sur sa page Instagram, son conflit ouvert avec l'Olympique de Marseille n'est toujours pas réglé. Les dernières rumeurs disent pourtant que le défenseur pourrait s'engager en MLS, aux États-Unis, et pas avec n'importe quel club, les Los Angeles Galaxy d'un certain Zlatan Ibrahimovic. De simples spéculations qui n'ont pas été suivies d'actions. Et si le footballeur se montre en soirée sur la Côte d'Azur (sa mère habite Fréjus), ce n'est jamais en charmante compagnie. Adil Rami mettrait-il sa vie amoureuse entre parenthèses ?

Séparé de Pamela Anderson depuis le 25 juin 2019 – date à laquelle la star hollywoodienne de 52 ans a rompu avec lui et l'a accusé de mener une double vie –, Adil Rami est en contact régulier avec son ex-compagne Sidonie Biémont. La sublime brune de 38 ans installée à Paris est la maman de ses jumeaux Zayn et Madi, nés en septembre 2016 en Espagne, lorsqu'ils habitaient Séville. Adil et Sidonie ont vécu une belle histoire d'amour qui a duré six ans.

Ce lundi 22 juillet 2019, le champion du monde a créé la surprise en publiant brièvement une photo de ses enfants avec leur maman. L'image n'est restée que quelques heures dans ses stories avant qu'il ne la retire. Doit-on en conclure à une erreur de manipulation sur son smartphone ?

Cette photo n'est absolument pas récente puisque Sidonie Biémont l'avait précédemment publiée sur sa page Instagram, le 19 septembre 2018 très exactement. Toujours très lookée, la jolie brune apparaît dans une rue pavée de Paris tenant l'un de ses garçons dans les bras et l'autre par la main. L'image ne comporte aucune légende d'Adil Rami, mais sa publication ne doit certainement rien au hasard. Faut-il comprendre que sa famille est sa priorité ? Ou bien encore que son histoire avec Sidonie n'est pas encore terminée ? Quoi qu'il en soit, les deux ex-compagnons seront toujours unis par leurs deux adorables petits garçons.