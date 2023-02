Pamela Anderson : Violée par sept hommes et sa nounou, elle revient en détail sur ces drames atroces

C'est l'un des événements cinématographiques de ces derniers jours. Le documentaire Pamela, une histoire d'amour vient d'être dévoilé sur Netflix, un an seulement après la parution de la mini-série Pam et Tommy sur Disney +. Le long-métrage est donc disponible depuis le mardi 31 janvier. Une avant-première a même eu lieu à Los Angeles, en présence de la star américano-canadienne de 55 ans ainsi que ses enfants Dylan et Brandon, mais aussi plusieurs personnalités importantes venues pour l'occasion.

Il faut dire qu'il y a de la matière tant les relations sentimentales de Pamela Anderson ont été nombreuses et brèves, si ce n'est carrément expéditives. Au cours de sa vie, la bimbo s'est ainsi mariée à cinq reprises. Le dernier divorce en date de celle qui est notamment l'ex compagne du footballeur international français Adil Rami remonte à janvier 2022, après seulement treize mois d'union. Mais si Pamela Anderson a un rapport si compliqué aux hommes et à l'amour en général, c'est probablement parce qu'elle a été victime de nombreux et atroces traumatismes dans son enfance.

Il avait 25 ans, j'en avais 12

En 2014 déjà, elle avait ainsi révélé avoir été agressée sexuellement par sa baby sitter - qui essayait également de s'en prendre à son petit frère - quand elle avait entre six et dix ans. Seulement, ce n'était que le début de son calvaire. À 12 ans, elle est cette fois victime d'un viol et perd sa virginité contre son gré. "Je suis allée chez un ami d'une amie et son grand frère a voulu m'apprendre à jouer au backgammon, mais ça a tourné en massage de dos puis en viol. Ma première expérience hétérosexuelle. Il avait 25 ans, j'en avais 12", avait-elle déclaré à ce sujet.

Mais le plus horrible est à venir. Quelques mois plus tard seulement, celle qui deviendra la star du show culte Baywatch (Alerte à Malibu en version française) va vivre un enfer avec son petit ami de l'époque. "Il avait trouvé que ça serait amusant de me violer avec six de ses amis", détaille-t-elle à ce propos. Des récits tous plus glaçants les uns que les autres, qui seront évoqués dans ce documentaire qui a nécessité plusieurs années de tournage.