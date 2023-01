Adil Rami tombé aux oubliettes : ce tacle de son ex Pamela Anderson sur leur histoire d'amour !

C'est une histoire qui aura énormément fait parler et qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Pendant près de deux ans, de 2017 à 2019, Adil Rami va vivre une aventure totalement inattendue avec la très célèbre Pamela Anderson. Une parenthèse assez folle, comme l'a raconté le footballeur de 37 ans par le passé. Lorsqu'on lui demande si ça l'agace de devoir évoquer cette relation et d'entendre les moqueries qui peuvent l'accompagner, il répondait avec franchise. "Ça ne me dérange pas, je l'ai vécu. Je suis conscient que l'histoire est dingue, donc Pamela ou pas, voilà, moi j'en profite. L'aventure est passée et je n'en veux à personne, donc c'est de l'autodérision, c'est de l'humour. Et pour moi, tant qu'on rigole et qu'on kiffe, voilà", assurait-il.

Ce n'est pas la seule relation médiatisée qu'à eu Pamela Anderson dans sa vie, puisqu'elle a notamment été avec un autre français, David Charvet. Elle a également été en couple avec la légende du surf Kelly Slater ou encore l'acteur américain, Stephen Dorff. La bombe d'Alerte à Malibu va d'ailleurs sortir ses mémoires avec Love, Pamela, qui devrait arriver en librairie fin janvier. À l'intérieur, elle évoque ses nombreuses relations sentimentales et une petite phrase devrait certainement faire réagir ses exs et parmi eux Adil Rami. "Tommy Lee est, je pense, le seul homme dont j'ai vraiment été amoureuse", lâche l'actrice de 55 ans.

L'histoire la plus sulfureuse de Pamela Anderson

Le seul homme qu'elle a aimé se trouve donc être le batteur du groupe de hard rock Mötley Crüe et aucun autre ne trouve grâce à ses yeux. Il faut dire que la relation entre Pamela et Tommy a été des plus sulfureuses et elle a même inspiré une série télévisée sortie l'an dernier.

Des mots qui risquent certainement de faire mal à Adil Rami, actuellement célibataire après une belle idylle avec l'influenceuse Léna Guillou. Tout avait pourtant bien commencé entre le footballeur et la star américaine, après une rencontre à l'été 2017 du côté de Monaco. "Après cette soirée-là, on ne s'est plus quittés pendant deux ans", racontait le champion du monde 2018 dans une interview accordée à l'émission Le QG.