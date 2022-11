Adil Rami revient sur son histoire de "dingue" avec Pamela Anderson et lâche ses vérités

La Coupe du monde de football est toujours un moment très particulier et durant cette période de frénésie, les émissions consacrées à la compétition sont souvent très suivies. Il y a 4 ans, Adil Rami faisait partie de l'épopée fantastique des Bleus devenus champions du monde en Russie, mais cette année, changement de programme. Revenu en France où il évolue du côté de Troyes (Aube) pour terminer sa carrière, le joueur de 36 ans vient d'être embauché par TF1 pour assurer les analyses après les matchs. Il faut dire que le défenseur aime s'exprimer et il n'a aucun mal à le faire, notamment sur son compte Instagram, où il n'hésite pas à partager des moments de vie avec ses nombreux abonnés.

Connu pour être un homme à femmes, Adil Rami a eu de nombreuses conquêtes dans sa vie et la dernière en date se nomme Léna Guillou. Influenceuse et ancienne candidate de téléréalité, la belle brune a été en couple avec le footballeur pendant plusieurs mois avant leur séparation. Mais ce n'est pas la première célébrité avec qui le natif de Bastia a partagé sa vie. Son histoire la plus célèbre, il l'a vécue avec le mannequin américano-candien, Pamela Anderson. Il rencontre l'ancienne sirène d'Alerte à Malibu en juin 2017 et durant deux années, ils vont vivre une belle et très médiatisée histoire d'amour, qui va malheureusement plutôt mal se terminer.

Je suis conscient que l'histoire est dingue, donc Pamela ou pas, voilà, moi j'en profite

Invité de l'émission Culture Médias sur Europe 1, Adil Rami est revenu sur son histoire d'amour si célèbre. Philippe Vandel, l'animateur de l'émission, lui a rappelé de sa petite pique à Pamela Anderson lors des Trophées UNFP : "Quand vous dites ça, vous savez que vous remettez une pièce dans le juke-box ! Si vous voulez qu'on arrête de vous parler de ça, il ne faut pas en reparler aux Trophées UNFP". Toujours très sûr de lui, le footballeur n'a pas tremblé au moment de répondre. "Ça ne me dérange pas, je l'ai vécu. Je suis conscient que l'histoire est dingue, donc Pamela ou pas, voilà, moi j'en profite. L'aventure est passée et je n'en veux à personne, donc c'est de l'autodérision, c'est de l'humour. Et pour moi, tant qu'on rigole et qu'on kiffe, voilà", a-t-il conclu.