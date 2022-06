Adil Rami en couple avec Léna Guillou : le couple passe des vacances de rêve au Maroc

Adil Rami est de retour en France et il l'a fait savoir ! Après plusieurs années passées à l'étranger, de l'Espagne à l'Italie en passant par la Turquie, le défenseur de 36 ans est un véritable globe-trotter qui a parcouru toute l'Europe avant de revenir à Troyes l'été dernier. Dans l'Aube, le champion du monde 2018 a pu retrouver un club familial ainsi qu'une nouvelle amoureuse. Après une relation très médiatisée avec Pamela Anderson, il a eu un coup de foudre pour une star de la télé-réalité, la sublime Léna Guillou. Ensemble depuis plusieurs mois, les deux tourtereaux sont très actifs sur les réseaux sociaux et ils n'hésitent pas à se faire des petites blagues entre eux.

Après une fin de saison réussie avec son club, qui s'est maintenu en Ligue 1, Adil Rami a décidé de faire un petit tour dans le sud, passant notamment par le Festival de Cannes. Malheureusement pour lui, il a été victime d'un vol dans son véhicule comme il l'a raconté, mais plus de peur que de mal et après cet épisode peu réjouissant, il a pu partir pour des vacances de rêve avec Léna, comme ils viennent de le montrer sur Instagram. Suivi par plus de 997 000 abonnés, le natif de Bastia a publié une photo du beau voyage qu'il est en train de faire avec l'ancienne participante des Marseillais à Dubaï.

Pour la destination, Adil Rami a choisi un pays qui est ancré en lui, le Maroc. Originaire de là-bas, il semble particulièrement heureux de le faire découvrir à sa nouvelle compagne. "Amoureux et fier de mon pays", écrit-il avec les hashtags "love", "holiday", "Marrakech", "Maroc" et "tradition". Sur le cliché, Adil et Léna sont magnifiques dans des tenues traditionnelles du pays, lui en blanc et elle en bleu. Une publication qui a bien plu aux abonnés puisqu'elle a été likée plus de 100 000 fois et la femme de Paul Pogba, Zulay, a adoré la photo.