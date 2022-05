Adil Rami et Léna amoureux : il envoie une énorme pique à Pamela Anderson

C'est une histoire qui a visiblement laissé des traces. De 2017 à 2019, Adil Rami était en couple avec la star américaine des années 1990, Pamela Anderson. Un couple aussi improbable que médiatique qui a fait les choux gras des médias. Le champion du monde 2018 et l'héroïne d'Alerte à Malibu ont vécu une belle histoire pendant deux années avant la rupture pour cause d'infidélité de la part du footballeur, si l'on en croit les dires de l'actrice de 54 ans.

Une fin d'histoire scabreuse avec des accusations de violence de la part de Pamela Anderson et les deux anciens amants ont fini par se faire la guerre par médias interposés. Près de trois années plus tard, la tension semble toujours bien présente entre eux si l'on en croit la dernière sortie médiatique d'Adil Rami. Présent hier soir au Trophées UNFP récompensant les acteurs du football français, le défenseur qui évolue à Troyes était accompagné de sa nouvelle chérie, Léna Guillou. Venu pour remettre un prix, il en a profité pour faire un petit discours d'introduction humoristique. "J'avais prévu un discours par un écrivain qui ne m'intéressait pas. Comme vous le savez, je n'ai pas de discours formaté donc j'avais envie d'être naturel, qu'on prenne du plaisir", prévient-il.

Après quelques blagues, il évoque un acteur majeur d'un match de football, l'arbitre. Venu remettre le trophée du meilleur arbitre de Ligue 1, il a balancé une petite vanne qui devrait faire grincer des dents Pamela Anderson... "Et vous Messieurs les arbitres aussi, vous faites partie de notre famille. Enfin, famille, je dirais comme une belle-mère, ou bien une ex-belle-mère. Parfois une ex. Parce que contre Clermont, j'avais l'impression que c'était Pamela qui m'arbitrait", lance-t-il devant une foule hilare.

Kylian Mbappé, Ronaldinho et Dimitri Payet avec sa femme

Les Trophées UNFP réunissent comme chaque année les plus grandes stars du football français et on a encore été gâté. L'icône brésilienne Ronaldinho était venue pour l'occasion, lui qui a joué au Paris Saint-Germain en début de carrière. En parlant du club de la capitale, il était bien représenté avec la présence de sa star Kylian Mbappé, et qui a remporté le trophée de meilleur joueur de la saison pour la troisième fois consécutive. Un autre ancien parisien était également là avec sa femme puisque Mamadou Sakho, qui évolue à Montpellier désormais, était de la partie. La star de l'OM, Dimitri Payet est lui aussi venu avec sa femme, Ludivine, preuve que tout le gratin du foot français s'était donné rendez-vous.

Une belle soirée pour les stars du foot, mais Adil Rami semble avoir toujours quelques petites rancoeurs envers Pamela Anderson et il l'a encore montré hier !