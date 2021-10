Mamadou et Majda Sakho : Leur fille de 6 ans victime de racisme, ils expriment leur colère

Mamadou et Majda Sakho forment un couple feel good, qui n'a pas l'habitude de s'énerver. Mais quand on s'en prend à leurs enfants, impossible de laisser passer.

Samedi 9 octobre 2021, le footballeur du Montpellier HSC et son épouse se sont emparés de leurs comptes Instagram pour faire part de leur colère et de leur indignation. Pour la toute première fois, Sienna, leur fille de 6 ans, a été victime de racisme à l'école. Une autre enfant a refusé de l'inviter à son anniversaire en raison de la couleur de sa peau.

"Aujourd'hui j'étais archi en colère : la raison de ma colère, ma fille d'amour Sienna a été victime de racisme pour la première fois. En France, à l'école", a débuté Majda Sakho dans un long message publié dans sa story Instagram. Avant de s'installer à Montpellier, Mamadou (ancien joueur de Crystal Palace) et Majda Sakho avaient passé plusieurs années en Angleterre, sans jamais être confrontés à ce genre de problématique. "Jamais en huit ans en Angleterre, elle n'avait été confrontée à ça et bah laissez-moi vous dire qu'heureusement que son père et moi la préparons depuis son plus jeune âge à se forger son identité et à faire face à ce genre de réactions qu'elle rencontrera dans sa vie car oui le racisme est bien ancré aujourd'hui. Je ne pensais juste pas qu'elle allait y faire face à un si jeune âge", a ajouté Majda Sakho, profondément indignée. Elle a tenu à conclure son message en s'adressant plus précisément aux parents: "Eduquez vos gosses, flemme de votre stupidité et votre intolérance."

Mamadou et Majda Sakho sont les heureux parents de trois enfants, deux filles, Aida et Sienna âgées de 8 et 6 ans, et d'un petit garçon Tidiane, âgé de 3 ans. Les téléspectateurs les ont découverts dans Championnes : familles de footballeurs, la docu-réalité diffusée sur TFX il y a peu. Fière de ses origines sénégalaises et marocaines, toute la famille fait de cette mixité culturelle une force. Ce que Mamadou et Majda Sakho ont toujours enseigné à leurs enfants.