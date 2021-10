Diaporama Mamadou et Majda Sakho : Leur fille de 6 ans victime de racisme, ils expriment leur colère

1 / 17 Mamadou et Majda Sakho : Leur fille de 6 ans victime de racisme, ils expriment leur colère

5 / 17 Mamadou et Majda Sakho indignés, leur fille Sienna (6 ans) a été victime de racisme à l'école. Ils sont fiers de sa réaction dans cette situation délicate.

8 / 17 Exclusif - Mamadou Sakho avec sa femme Majda et leurs enfants, sa fille Aïda (7ans), sa fille Sienna (4ans) et son fils Tidiane (1an) au premier goûter des étoiles au profit de l'association AMSAK à l'Orangerie au Jardin d'acclimatation à Paris, France, le 1er mars 2020. AMSAK a pour vocation d'aider les enfants en difficulté dans le monde entier et plus particulièrement en France, en Angleterre et en Afrique. Ses domaines d'intervention sont l' Education, le Sport, la Santé, le Développement, l' Humanitaire et le Social. © Rachid Bellak/Bestimage





9 / 17 Majda Sakho entourée de ses trois enfants, Aida, Sienna et Tidiane. Photo publiée sur sa page Instagram le 20 juin 2021.

10 / 17 Mamadou et Majda Sakho avec leurs trois enfants à Dubaï en mars 2020.

11 / 17 Mamadou Sakho s'est engagé avec Montpellier HSC l'été dernier, juillet 2021.

13 / 17 Exclusif - Mamadou Sakho et Blaise Matuidi au premier goûter des étoiles au profit de l'association AMSAK à l'Orangerie au Jardin d'acclimatation à Paris, France, le 1er mars 2020. AMSAK a pour vocation d'aider les enfants en difficulté dans le monde entier et plus particulièrement en France, en Angleterre et en Afrique. Ses domaines d'intervention sont l' Education, le Sport, la Santé, le Développement, l' Humanitaire et le Social. © Rachid Bellak/Bestimage

15 / 17 Exclusif - Mamadou Sakho et Kylian Mbappé au premier goûter des étoiles au profit de l'association AMSAK à l'Orangerie au Jardin d'acclimatation à Paris, France, le 1er mars 2020. AMSAK a pour vocation d'aider les enfants en difficulté dans le monde entier et plus particulièrement en France, en Angleterre et en Afrique. Ses domaines d'intervention sont l' Education, le Sport, la Santé, le Développement, l' Humanitaire et le Social. © Rachid Bellak/Bestimage

