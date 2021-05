Championnes : Premières images du docu-série des femmes de footballeurs

"Derrière un grand homme, se cache toujours une femme. Et cette femme c'est moi", voilà comment Isabelle Silva fait son entrée dans Championnes, familles de footballeurs, la nouvelle télé-réalité de TFX. Le programme suit le quotidien de huit femmes, toutes épouses ou compagnes de joueurs professionnels du football. Comme on peut le constater sur la bande-annonce de l'émission diffusée sur Twitter le 7 mai 2021, l'épouse de Thiago Silva (PSG) fait donc partie du casting.

"Le foot c'est super important mais, la chose la plus importante dans la vie, ça reste la famille", rappelle Lucas Digne, défenseur latéral d'Everton FC, au côté de son épouse Tiziri. Il sera accompagné de nombreux confrères, qui pour certains sont déjà à la retraite. On devrait ainsi retrouver les familles épanouies du milieu récupérateur Rio Mavuba et son épouse Élodie, de Benjamin Lecomte, gardien de but de l'AS Monaco ou encore de Lucie Kakuta, femme du milieu de terrain du RC Lens Gaël Kakuta.

"Quand t'es avec un joueur de foot, ta vie elle peut changer du jour au lendemain. C'est important de ne pas perdre son identité", explique Majda Sakho, épouse et mère des enfants de Mamadou Sakho. "C'est notre vie d'être emmenés à bouger, à déménager", poursuit Elodie Mavuba. Voyages en jet privé, vie de famille, galères du quotidien et luxe : Championnes, famille de footballeurs promet une immersion au sein de la vraie vie de nos athlètes favoris.

Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été transmise par la chaîne. Le programme Championnes, familles de footballeurs, devrait s'inscrire dans la lignée de l'autre grand succès de TFX : Mamans et célèbres, qui revient sur la vie de famille de plusieurs influenceurs.