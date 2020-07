Thiago Silva quitte Paris (poussé vers la sortie), sa femme Isabele émue

Le monde du sport peut parfois être cruel et aller à l'encontre des volontés des athlètes, même les plus fortes. Thiago Silva en sait quelque chose. Arrivé en fin de contrat avec le PSG après huit ans de bons et loyaux services, le footballeur brésilien de 35 ans n'a pas été reconduit par les dirigeants du club de Ligue 1, dont il est, encore pour quelques semaines, le capitaine.

Dans la soirée du mardi 21 juillet 2020, au cours d'une conférence de presse organisée avant le match amical PSG-Celtic Glasgow au Parc des Princes - qui s'est soldé par une large victoire des Parisiens 4-0 -, Thiago Silva n'a pas caché son amertume. Le défenseur central ne souhaitait pas partir de ce groupe où il est très bien intégré, notamment en raison de la présence de nombreux autres Brésiliens. "Ce n'était pas ma décision. Ce n'est pas le moment aussi de parler de ce sujet. J'attends pour parler après. J'ai envie de passer mes derniers moments ici avec un bon état d'esprit, parce qu'avec tout ce que le PSG m'a proposé et a fait pour moi depuis huit ans, je suis très content de ce moment. La vérité, c'est que je ne voulais pas partir, mais la décision était déjà prise, je la respecte et je vais la respecter jusqu'à la fin", a lancé Thiago Silva aux journalistes.

Thiago Silva se plaisait tout autant que sa femme Isabele à Paris, et ce malgré un cambriolage survenu en 2018. Nostalgique de toutes ces années passées dans la capitale, et au Parc des Princes, madame Silva a choisi d'exprimer son émotion sur Instagram le jour de PSG-Celtic Glasgow, en publiant une vidéo retraçant leur belle aventure. "Après huit ans, il est temps de partir. La vie est comme ça, mais le plus important est de savoir avancer et être heureux. Cette vidéo ne représente même pas 1% de ce que nous avons accompli ici. Merci mon capitaine @thiagosilva, mari, père et professionnel exemplaire, merci les fans", a commenté Isabele Silva en légende, émue et amère à la fois.