Thiago Silva : Son coup de foudre avec sa femme Isabele, à 14 ans

2005 aurait pu être l'année de la rupture

Avant de connaître la gloire au PSG et dans l'équipe nationale brésilienne, Thiago Silva a vécu une année cauchemardesque : 2005. "C'est l'année la plus dure de sa vie et paradoxalement le moment le plus important pour sa carrière", commente Isabele en voyant une photo de son mari tenant le maillot du Dynamo Moscou dans les mains. Il n'a jamais joué avec le club russe en raison d'une maladie comme elle le raconte, laissant échapper quelques larmes. Une tuberculose a été diagnostiquée à celui qui n'était pas encore son mari. "La nouvelle a été d'autant plus dure que la maladie était à un stade avancé et qu'on lui a dit qu'il n'y avait rien à faire. Il a vraiment cru qu'il allait mourir", se souvient Isabele.

Durant un an, Thiago Silva est resté à l'hôpital : "Les six premiers mois, il était en quarantaine et ne pouvait voir personne." Puis Isabele a pu le voir deux heures par semaine... Mais lorsqu'elle a débarqué en Russie alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle n'avait encore jamais quitté le Brésil, c'était pour lui annoncer la fin de leur histoire. "Le pire, c'est qu'au départ, j'y allais pour rompre. Notre relation était compliquée, on ne se voyait que pendant les vacances et il ne m'avait rien dit de la gravité de la maladie", confie-t-elle au Parisien. Finalement, Isabele n'est jamais repartie : "Cette épreuve a soudé notre couple."