Hillary Vanderosieren (Mamans & célèbres) bloquée à l'aéroport : double amende et panique à Dubaï !

Depuis plusieurs mois maintenant, Hillary Vanderosieren, révélée dans Les Ch'tis (W9) et plus récemment aperçue dans Mamans & célèbres (TFX), son amoureux Giovanni Bonamy et leur fils Milo (10 mois) sont installés à Dubaï. Et après quelques jours passés à Paris près de leurs proches, la petite famille est de retour aux Émirats Arabes Unis. Mais rien ne se passe comme prévu : Hillary, son compagnon et leur bébé sont bloqués à l'aéroport avec interdiction de retourner chez eux, à cause de Milo !

Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 avril 2021, en story sur Instagram, la candidate de télé-réalité partage ses mésaventures avec ses deux millions d'abonnés. "Nous sommes bien à l'aéroport, sauf qu'il y a un gros gros gros problème. En fait, on ne peut pas passer", lâche-t-elle. Et d'expliquer les raisons de ce souci : "On est bloqués, parce que Milo n'est pas résident, il est touriste à Dubaï. Du coup, on nous dit : 'Non, vous ne pouvez pas entrer sur le territoire, vous devez retourner à Paris.' Nous, au bout de notre vie car en plus on a laissé notre chien à la maison, on explique que ce n'est pas possible..."

Double amende et longue attente pour Hillary et sa famille

Gros coup dur pour Hillary Vanderosieren, son fiancé Giovanni Bonamy et leur adorable petit garçon. Fort heureusement, les autorités dubaïotes se montrent compréhensives et proposent alors de résoudre le problème : "Finalement, ils nous trouvent une solution qui est d'éteindre le visa touriste de Milo. Là, on a fait une extension de visa d'un mois." Ouf ! Mais le couple et leur bébé sont loin d'être au bout de leurs peines... "À l'aller on a pris une amende, au retour on reprend une amende, regrette la jolie blonde. Mais là on doit attendre deux à quatre heures, sachant que nous avons déjà atterri depuis une heure et demie. Il est 1h20 du matin..."

De longues heures durant lesquelles le petit Milo a fini par s'endormir dans les bras de son papa. "Il ne faut vraiment pas qu'il se réveille parce qu'on n'a plus de lait ni de couches, tout est dans sa valise qu'on ne peut pas récupérer", lance Giovanni Bonamy, paniqué. Finalement, l'ex-compagne de Virgil et sa petite famille ont pu regagner leur domicile à Dubaï. "Nous sommes bien rentrés, nous avons attendus en tout environ 5h30, 6h", lâche-t-elle "dans un état de fatigue horrible". Ces péripéties s'envolent dès lors qu'ils passent la porte de leur maison et découvrent qu'ils sont "accueillis comme des rois" avec "un petit déjeuner du turfu". Plus de peur que de mal !