Hillary (Les Ch'tis) maman : photos, prénom et sexe du bébé dévoilés !

Hillary Vanderosieren et son fiancé Giovanni Bonamy ont désormais leur ch'tite famille. Le 1er juillet 2020, l'ancienne candidate des Ch'tis (W9) a donné naissance à un petit garçon. Une nouvelle qu'elle a annoncée le 2 juillet par le biais de son compte Instagram.

C'est en partageant une photo de sa merveille qu'Hillary a officialisé la bonne nouvelle. "Je suis heureuse de vous présenter notre fils Milo, né le 01/07/2020 et pèse 3,6 kg. Cette photo d'une maman et son fils faisant le peau-à-peau à la naissance représente l'amour, le bonheur, je n'ai pas de mots pour vous dire ce que mon coeur ressent aujourd'hui. Je suis la femme la plus heureuse du monde avec un fiancé qui a été là chaque seconde dans cette aventure. Giovanni, mon amour, tu m'as donné tout le courage nécessaire à faire de notre fils une merveille et un accouchement merveilleux. Ma famille s'est agrandie... bienvenue, mon fils, dans cette belle aventure qui s'appelle la vie", a-t-elle légendé sa publication.

De son côté, Giovanni a écrit : ""1er juillet 2020... Je n'oublierai jamais cette date, le plus beau jour de ma vie... La naissance de mon petit prince Milo de 3,600 kg. Tu peux être fier de ta Maman qui a été très courageuse tout long de sa grossesse et qui m'a fait un merveilleux bébé."

C'est fin juillet 2018 que la belle blonde de 28 ans a révélé qu'elle était en couple avec Giovanni, un beau mannequin de 29 ans. "Il était une fois...", avait-elle écrit en légende d'une photo de son homme en train de lui déposer un tendre baiser sur la joue. S'ils préfèrent rester assez discrets concernant leur relation, les tourtereaux ne manquent pas de partager avec leur public les grandes étapes de leur couple. Le 7 novembre, ils ont donc annoncé leurs fiançailles avec une photo plutôt osée. On pouvait les découvrir en train de s'embrasser fougueusement. Elle était vêtue d'une simple culotte et portait, en accessoires, des gants en cuir noir et un large bijou avec des cristaux. Lui avait un collier de cuir SM.

Le 23 novembre, c'est la première grossesse d'Hillary que le candidat de Je suis une célébrité, sortez-moi de là (TF1) et sa fiancée ont révélée. "Après plusieurs semaines de silence, l'homme de ma vie @gioboyparis sera le futur père de mon enfant. Nous sommes tellement heureux et nous avons l'immense honneur de vous annoncer que bientôt nous serons 3 dans la famille. Rien ne peut me rendre plus heureuse aujourd'hui que de fonder une famille. Ce qui se passe c'est la plus belle chose au monde, un bijou, un miracle de la vie. Tellement de bonheur, de joie, d'émotions ... ", avait écrit la jeune maman qui en était à dix semaines de grossesse. De son côté, Giovanni avait posté : "Je suis resté discret sur ma vie de couple et je le serai aussi avec mon enfant, mais je voulais vous l'annoncer.. Je vais être papa. La plus belle chose qui me soit arrivée #PapaGioboy. Eh oui, j'ai trouvé la femme de ma vie, ma confidente, ma meilleure amie, la femme de ma vie."