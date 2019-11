Hillary des Ch'tis fiancée à Giovanni : photo SM et bague hors de prix

De son côté, le mannequin de 29 ans n'a pas non plus fait dans la dentelle puisque son annonce est accompagnée d'une photo des deux amoureux, presque nus dans leur jacuzzi. Hillary porte un bikini blanc et tient une rose dans sa main. Amoureuse comme jamais, elle caresse tendrement le visage de celui qu'elle considère comme "l'homme de sa vie". En légende, Giovanni Bonamy fait une jolie déclaration à sa bien-aimée en reprenant les paroles de la chanson Eternity de Robbie Williams : "Fiancés ! Tu étais là pendant mes rêves d'été et tu m'as donné ce dont j'avais besoin et j'espère que tu trouveras la liberté pour l'éternité..."

Voilà pour l'étrange annonce des fiançailles. Mais dans une autre photo publiée par Hillary, la starlette dévoile sa bague. Une création en or rose, signée de la marque de prestige Cartier. Il s'agit d'un anneau serti d'un joli diamant. La bague est simple et glamour mais le coût n'en reste pas moins exorbitant puisque le prix de base pour ce modèle est de 2 160 euros et peut monter jusqu'à plus de 29 000 pour un diamant de 1,5 carats.