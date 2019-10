Hillary (Les Anges) : Entièrement nue avec son amoureux Giovanni Bonamy

En couple depuis juin 2018, Hillary avait parlé pour la première fois de son homme lors de leur premier anniversaire. Ainsi, le 12 juin 2019 elle écrivait une tendre déclaration à l'ancien participant de Je suis une célébrité, sortez moi de là ! :"Happy 1 Year My Love ! Vous ne le voyez pas, je ne vous en parle pas, et pourtant qu'est ce que je suis heureuse. 1 an que je partage ma vie avec mon Homme, 1 an que cet homme me respect, me rend heureuse, me soutient, m'aide. Il représente tout pour moi, l'ami, l'homme, mon double, je n'aurais pu rêver mieux dans ma vie".