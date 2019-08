Je suis une célébrité... : Nilusi éliminée, des yeux de boeufs au menu

Cette année, Julien Lepers, Frédéric Longbois, Alexandra Rosenfeld, Candice Pascal, Capucine Anav, Brahim Asloum, le mannequin Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet, la chanteuse Nilusi Nissanka, Sloane et Gérard Vives ont accepté d'embarquer pour Je suis une célébrité, sortez-moi de là et de vivre dans un campement sans réel confort en Afrique du Sud.

Nos onze personnalités relèvent aussi des défis afin de gagner de l'argent pour les associations qu'elles représentent. Que s'est-il passé après le départ de Brahim, parti retrouver sa compagne ? Voici la réponse...

L'heure de la demi-finale est arrivée. Au lever de la 16e journée, Frédérick Bousquet est victime d'un coup de blues en ne voyant pas Brahim revenir au camp. Candice, qui est assurée d'avoir sa place en finale, espère quant à elle être une bonne cheffe de camp...

Épreuve des étoiles

Les célébrités reçoivent un indice sur leur prochaine épreuve : un ballon avec des plumes. Toutes les célébrités sont cette fois invitées à participer à l'épreuve. Une fois sur place, toutes découvrent qu'elles vont faire du air-basket... Elles vont devoir marquer des paniers tout en faisant du saut à l'élastique ! En effet, le panier à leur disposition est suspendu dans le vide. Une épreuve impressionnante.

Giovanni se lance en premier et rate son panier, Candice marque et saute dans le vide, Nilusi, Frédérick et Capucine ne marquent pas, Gérard Vives marque et apporte finalement une deuxième étoile à son équipe.

Pour la deuxième manche, deux célébrités doivent retenter leur chance sachant que chaque panier vaut trois étoiles... Candice et Giovanni sont désignés. Candice devra porter des gants de boxe et Giovanni aura droit à un ballon de rugby... Ça se complique ! Candice rate son tir mais heureusement Giovanni réussit le sien. Les célébrités repartent donc avec 5 étoiles. C'est le soulagement... Ils vont pouvoir acheter à manger.

Après un retour au campement, l'heure est venue d'échanger ces étoiles contre du confort à la "Place des étoiles". Avant leur choix, les célébrités apprennent qu'elles ont gagné 5 minutes de téléphone chacun avec leurs proches... et pas une seconde de plus. Il va falloir s'organiser.

Ils décident de prendre un saumon pour 3 étoiles, des haricots pour 1 étoile et des pâtes pour 1 étoile.

Au campement, séquence émotion lors des appels aux proches.

Épreuve du coffre

Le 17e jour, les célébrités se réveillent motivées à l'idée de gagner de l'argent pour les associations.

Elles sont invitées à participer à une épreuve de dégustation... très spéciale : Jungle chef.

Candice Pascal et Giovanni ont affaire à une soupe de poisson et de limace et la belle Candice a bien du mal à déguster son plat malgré le soutien de Giovanni qui a fini le sien. Dégoûtée, elle abandonne en affirmant "Je suis une célébrité, sortez-moi de là". 5000 euros sont perdus pour les associations.

Frédérick et Nilusi se lancent dans la dégustation d'un boeuf bourguignon revisité accompagné de cromesquis de larves. Ils doivent manger des reins, des foies et des yeux de boeuf notamment. Ils ont trois minutes. Malheureusement, c'est encore un échec... Nilusi est incapable de manger l'oeil de boeuf. Et on la comprend. 5000 euros sont encore perdus.

Gérard et Capucine partent à l'assaut du dessert, le "clafoutu". Un dessert qui contient notamment des oeufs de 100 ans, de la crème au lait fermenté, des cafars, de vers et des termites... Gérard finit son dessert en moins d'une minute et aide même Capucine à finir le sien. Grâce à lui, les célébrités remportent enfin 5000 euros.

Pour la dernière manche qui peut leur apporter 15 000 euros, on apporte une pizza aux célébrités. Une pizza "craquante aux mille saveurs" coupée en six parts égales et qu'elles vont devoir terminer collectivement en moins de 4 minutes. Cette pizza contient 6 reins d'agneaux, 125 ml de tofu pur, des vers de farine, des vers de terre, des fourmis et une douzaine de coeurs de poulets.

En s'aidant les uns les autres, ils arrivent au bout de la pizza. Ils remportent les 15 000 euros... Ils repartent donc avec 20 000 euros. Leur cagnotte s'élève ainsi à 125 000 euros.

Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne leur annoncent qu'ils auront droit à de la musique et à une fête le soir-même.

Épreuve éliminatoire

Le 18e jour, en tant que cheffe de camp, Candice Pascal est la première à choisir qui elle souhaite sauver. Elle sauve Giovanni et ce dernier sauve Capucine. Frédérick Bousquet, Gérard Vives et Nilusi sont donc en danger et vont devoir affronter une dernière épreuve.

Ils sont enfermés dans une cabine chacun, fermée par 4 cadenas... dont les clés sont bloquées dans la porte en verre de la cabine, à l'issue d'un labyrinthe. Ils doivent donc attirer les clés jusqu'aux cadenas en traversant ce labyrinthe à l'aide d'un aimant. Bien entendu, des petits invités vont progressivement entrer dans la cabine... Ewww. Le dernier enfermé dans sa boîte est éliminé de l'aventure.

Gérard est le premier à sortir suivi par Frédérick Bousquet... Nilusi est éliminée. Elle offre 18 000 euros à l'UNICEF. Tous la félicitent pour son courage, son sourire et sa motivation tout au long du jeu.