Mort de Daniel Lévi : Hommage déchirant dans Mask Singer pour le chanteur décédé à 60 ans

L'interprète de L'Envie d'aimer s'était confié au micro de Purepeople sur sa participation dans Mask Singer en 2020. Il avait gardé un souvenir très fort de sa participation : " Je n'ai pas gagné mais le défi est relevé ! J'ai enregistré toutes mes chansons en une après-midi. Ça a été diffusé de semaine en semaine. Mon but, c'était de faire entendre des titres originaux, par rapport à mon paysage habituel. On ne me connaissait pas en tant que performeur comme ça. Alors avoir été aussi plébiscité, encensé, complimenté..." Il révélait notamment que c'était sa femme Sandrine qui lui avait choisi son costume de robot : "Elle trouvait que ça correspondait bien à ma petite carapace et c'était une très bonne idée. Quand je vois les autres modèles... je crois que je ne m'en suis pas trop mal sorti ! Comme je suis grand, il n'y avait pas trente-six solutions."

A l'époque papa d'Abel, Rephaël et Rivka - la quatrième est née en 2022 -, il s'était ravi d'avoir gardé le secret de sa participation à sa progéniture : "Mais dès qu'ils m'ont entendu, ils m'ont grillé. Dès la première émission. J'ai reçu beaucoup de messages, d'amis, de proches, de fans qui m'avaient reconnu."

La santé de Daniel Lévi s'était brutalement aggravée en avril dernier, il avait perdu plus de 20 kilos. Opéré, il avait été placé dans le coma cinq jours avant sa mort. Sa femme Sandrine avait annoncé la terrible nouvelle au public via les réseaux sociaux, précisant la date de son enterrement à Marseille, dès le lendemain de sa mort dans le respect de la tradition juive. Son amie et animatrice de télévision Laurie Cholewa a révélé que le prochain concert de l'événement "Leurs voix pour l'espoir" en faveur de la Fondation A.R.CA.D et d'aider la recherche contre le cancer du pancréas, lui sera entièrement dédié le 10 octobre 2022.