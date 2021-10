"Unis pour la vie" : Daniel Lévi partage une photo inédite de son mariage avec sa femme Sandrine

Daniel Lévi et Sandrine sont mari et femme depuis 3 ans. A l'occasion de leur anniversaire de mariage, l'interprète de L'envie d'aimer a tenu à dire tout son amour à sa moitié. Sur son compte Instagram, le chanteur de 60 ans a adressé ces quelques mots à son épouse : "3 ans aujourd'hui que nous nous sommes unis devant D.... Chaque jour, notre amour nous aide et nous rends plus forts, unis pour la vie". Pour illustrer son propos, Daniel Lévi a partagé un beau cliché intime et inédit de leurs noces.

Souffrant d'un cancer du côlon depuis 2019, Daniel Lévi peut compter sur le soutien indéfectible de sa femme, Sandrine Aboukrat, directrice de production. Celui qui interprétait Moise dans la comédie musicale Les Dix Commandements avait dû annuler des dates de tournée à cause de sa maladie. Mais au mois de septembre, l'artiste a révélé qu'il était enfin prêt à retrouver son public. Toujours sur le même réseau social, il indiquait : "C'est le coeur rempli de force que je reprends la route accompagné de mes amis musiciens pour vous retrouver très prochainement dans toutes les villes de France".