Daniel Lévi (Les Dix Commandements) agacé : "Ils se sont servis de mon image pour lancer l'affaire"

A 59 ans, Daniel Lévi fait son come back dans la musique, ses gros problèmes de santé étant derrière lui, avec un nouvel album intitulé Grâce à toi. Il en a fait la promotion dans Un éclair de Guény, le jeudi 25 mars 2021, et en a profité pour faire quelques confidences.

Interrogé sur sa carrière, forcément marquée par son rôle dans la comédie musicale culte Les Dix Commandements, Daniel Lévi a répondu avec sincérité. "Je ne peux pas me plaindre d'être associé à un tel standard [notamment le tube L'envie d'aimer, NDLR]. Après, il fallait faire quelque chose qui déploie autant de paramètres : l'émotion, la grande mélodie etc. J'ai fait de belles chansons je crois, j'ai vendu des disques, mais c'est passé inaperçu", a-t-il confié admettant qu'il a toujours eu du mal à se dissocier de son rôle de Moïse dans le spectacle. Et le chanteur d'expliquer qu'il est de base un "jazzman, un soulman" et qu'il ne voulait pas spécialement resté dans la variété, genre pourtant plus vendeur en radio.

S'il ne crache pas dans la soupe, son rapport aux Dix Commandements est donc compliqué. D'autant plus qu'après sa participation à la comédie musicale qui l'a fait connaitre, d'autres versions ont vu le jour sans lui. Dont la plus récente, en 2016, a selon lui abusé de son image... "J'ai pas eu l'occasion de les voir. Si j'avais eu l'occasion par curiosité j'y serais allé mais là y avait un petit conflit sur la dernière édition. Au début, ils ont laissé planer la confusion [sur sa présence]. Un jour, chez Cyril Hanouna, je vois Les Dix Commandements qui refont surface et je me vois, j'entends ma voix, alors que je suis au courant de rien ! Même si ça a duré très peu de temps parce que j'ai rectifié le tir, ils se sont servis de moi, mon image et ma voix pour lancer l'affaire. Je suis monté au créneau", a-t-il taclé. Malgré la polémique, le retour du show avait suscité l'enthousiasme du public.