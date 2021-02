Daniel Lévi raconte son combat éprouvant contre le cancer du colon dans "Stars à nu"

Les téléspectateurs se sont réunis en masse, le vendredi 5 février 2021 devant TF1, pour reluquer quelques biceps... mais surtout pour la bonne cause ! La nouvelle saison de l'émission Stars à nu a commencé en grandes pompes avec une affiche de sept stars redoutablement prestigieuses. Camille Lacourt, Laurent Maistret, Christophe Beaugrand, Jeanfi Janssens, Vincent Desagnat, Cartman et Gil Alma ont tour à tour fait tomber la chemise - et plus si affinités - pour sensibiliser le public au dépistage contre le cancer. Un invité spécial est également apparu, par surprise, tout habillé.

Touché par un cancer du colon depuis l'année 2019, Daniel Lévi poursuit son combat contre la maladie. C'est pourquoi il a tenu à se joindre à l'émission d'effeuillage solidaire, afin de raconter son histoire. "Après une expérience comme la mienne, on se rend compte qu'on est de passage, mais néanmoins on peut quand-même être des passeurs, a-t-il expliqué aux candidats du jour. La précocité du diagnostic joue un rôle incroyable dans la guérison. Moi, j'ai tardé, du coup j'ai eu une tumeur au colon. Et elle a eu le temps d'envoyer des petits salopards un peu sur le poumon et sur le foie. Je continue encore de soigner ce qu'il me reste sur le poumon. Un an avant que je fasse vraiment les analyses, j'avais eu un signe avant-coureur. Toute la journée, l'enfer. Des douleurs à l'estomac, les vomissements... Puis le lendemain plus rien. Je me suis dit que c'est une intoxication alimentaire... Il ne faut rien laisser passer ! "