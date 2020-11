Mask Singer - Larusso remporte la saison 2 : "Une aventure incroyable" et de "belles émotions"

Juste après avoir été démasquée, Larusso a reçu beaucoup de compliments du jury impressionné par ses prestations. "Tu as fait quelque chose d'incroyable", a commenté Jarry, "Le boulot était incroyable, On sentait le taff", a déclaréKev Adams tandis qu'Anggun a souligné l'étonnante voix de Larusso capable de faire ressentir énormément d'émotions : "Tu as fait pleurer Alessandra quand même et Jarry plusieurs fois mais Alessandra ne pleure jamais !"

Une magnifique victoire pour l'artiste qui a interprété de nombreux titres internationaux lors de ses passages sur le plateau de Mask Singer comme Dance Monkey, It's Not Unusual. "Ça a été un bonheur de faire cette émission je me suis impliquée dès le début dès la première chanson" a confié l'artiste, très reconnaissante pour cette victoire. Lors de cette finale, les enquêteurs ont également pu découvrir l'identité du Robot qui était en réalité Daniel Levi ainsi que la personnalité cachée derrière le costume du Dragon : Issa Doumbia.

La finale de Mask Singer a rassemblé près de 24,3 % de part de marché (environ 5 442 000 téléspectateurs).